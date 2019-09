Volkan Demirel: 9 yıl geçmiş, maşallah bize

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ve 2009 Miss Belçika güzeli olan Zeynep Sever, 21 Eylül 2010’da hayatlarını birleştirmişti. Çiftin Yade ve Yeda adında iki kızı var.

Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, aile pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyor.

Çift, 9. evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile kutladı.

Volkan Demirel, eşi ile pozunu, "9 yıl geçmiş... Maşallah bize. Her an sanki 9 saat, 9 gün gibi aklımda. Sevinci, mutluluğu, hüznü kısacası her şeyi... Nice yıllarımız olsun, teşekkürler her yaşattığın duygu için..." notuyla yayınladı.

Demirel'in paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.