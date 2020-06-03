MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den güldüren cevap

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den güldüren cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de antrenörlük görevinde kariyerini sürdüren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram'dan yaptığı yayında esprileri ile güldürdü.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den güldüren cevap

Fenerbahçe'de uzun süreli kalecilik yaptıktan sonra antrenör olarak görevine devam eden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram'da esprili bir sohbete imza attı.

5ed75a42c03c0e1b4481634e

2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Sever Demirel, Instagram canlı yayınında takipçileri ile buluştu. Yade ve Yeda adında iki kızı olan Zeynep Sever Demirel, bir takipçisinden gelen yanıtla güldürdü.

5ed75a25c03c0e1b4481633a

Volkan Demirel'in eşi "Üçüncü çocuk olursa adını ne koyarsınız?" sorusuna şu cevabı verdi;

"3. çocuk olursa 'Yada', 4. çocuk olursa Veda…"

5ed75a25c03c0e1b4481633e

Zeynep Demirel'in bu cevabının ardından eğlenceli anlar yaşanırken takipçileri de cevaba oldukça güldü.

5ed75a25c03c0e1b44816332

YADA NE DEMEK?

'Yada' ismi, 'Sihir' anlamına geliyor.

5ed75a25c03c0e1b44816340

Yemek konusunda seçici olmadığını da söyleyen Zeynep Sever Demirel, "En sevdiğin yemek hangisi?" sorusuna "Sushi demek isterdim" dedi.

5ed75a25c03c0e1b44816338

Ardından 'Karaambar kuru fasulye-pilav çay bahçesi' isimli bir yerin fotoğrafını paylaşarak gülümsetti.

5ed75a25c03c0e1b44816330
Ayrıca Zeynep Demirel, en çok görmek istediği yerin ise İran'daki İsfahan şehri olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
Biran Damla Yılmaz, Engin Akyürek'e: Bana ulaş! Biran Damla Yılmaz, Engin Akyürek'e: Bana ulaş!
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması: 10 gün sonra...

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması: 10 gün sonra...

Türkiye'den George Floyd açıklaması

Türkiye'den George Floyd açıklaması

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket!

Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saba Tümer: Donla duş alıyoruz!

'Donla duş alıyoruz!'

Müge Anlı'dan Sumru Yavrucuk'a müjdeli haber

Müge Anlı'dan Sumru Yavrucuk'a müjdeli haber

Biran Damla Yılmaz, Engin Akyürek'e: Bana ulaş!

Biran Damla Yılmaz, Engin Akyürek'e: Bana ulaş!

Dehşet! Gamze Topuz’un köpeklerine çivili kemik attılar

Dehşet! Köpeklerine çivili kemik attılar

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hababam Sınıfı filmlerinin tümünde yer alan isim kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

İrem Derici’nin sahneleri özledim paylaşımına çok sayıda yorum geldi

'Mikrofonu donuna sıkıştırıp...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.