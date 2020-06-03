Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den güldüren cevap

Fenerbahçe'de uzun süreli kalecilik yaptıktan sonra antrenör olarak görevine devam eden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram'da esprili bir sohbete imza attı.

2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Sever Demirel, Instagram canlı yayınında takipçileri ile buluştu. Yade ve Yeda adında iki kızı olan Zeynep Sever Demirel, bir takipçisinden gelen yanıtla güldürdü.

Volkan Demirel'in eşi "Üçüncü çocuk olursa adını ne koyarsınız?" sorusuna şu cevabı verdi;

"3. çocuk olursa 'Yada', 4. çocuk olursa Veda…"

Zeynep Demirel'in bu cevabının ardından eğlenceli anlar yaşanırken takipçileri de cevaba oldukça güldü.

YADA NE DEMEK?

'Yada' ismi, 'Sihir' anlamına geliyor.

Yemek konusunda seçici olmadığını da söyleyen Zeynep Sever Demirel, "En sevdiğin yemek hangisi?" sorusuna "Sushi demek isterdim" dedi.

Ardından 'Karaambar kuru fasulye-pilav çay bahçesi' isimli bir yerin fotoğrafını paylaşarak gülümsetti.



Ayrıca Zeynep Demirel, en çok görmek istediği yerin ise İran'daki İsfahan şehri olduğunu söyledi.

