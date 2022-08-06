Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel havuz başı pozuyla büyüledi!

Tescilli güzel Zeynep Sever Demirel her pozuyla dikkat çekiyor. Son olarak havuz başından mini elbiseli poz veren Zeynep Sever Demirel, bu poz ile sevenlerinden çok sayıda beğeni aldı.

HAVUZ BAŞI POZUYLA BÜYÜLEDİ

Zeynep Sever Demirel iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Havuz başından poz veren Demirel, mini elbisesiyle büyüledi.

Zeynep Sever Demirel sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Buradan yaptığı paylaşımlarla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor.

İşte Zeynep Sever Demirel'in sosyal medya pozları...





