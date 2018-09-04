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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in yeni imajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 15:03 | Son Güncelleme

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel takipçilerinin gazına geldi ve saçlarını kestirdi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in yeni imajı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, saçlarını kestirdi. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel takipçilerine, sosyal medya hesabından "Saçımı kestirmemi ister misiniz?'' diye sordu. "Evet" yanıtını alan Demirel, soluğu kuaförde aldı.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel takipçilerine, sosyal medya hesabından, "Saçımı kestirmemi ister misiniz?" diye sordu. Zeynep Demirel, yüzde 69 oranında 'Evet' yanıtı gelince soluğu kuaförde alıp imaj değiştirdi.

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Saçlarını kısacık kestiren Demirel, daha sonra "Sosyal medyanın gazına geldim" dedi.‬ Zeynep Sever Demirel'in yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenildi.

Öte yandan, Demirel ailesi, küçük kızları Yeda'nın 1. yaş gününü kutladı.


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