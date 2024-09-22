Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever paylaştı! Evlilik yıl dönümlerinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisine götürülünce...

Oyuncu ve model Zeynep Sever paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Boşanma iddiaları sonrası anne olmaya hazırlandığını açıklayan Sever, Volkan Demirel ile birlikte evliliklerinin 14'üncü yılını kutladı.

Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabında 1970'ler partisinde eşi Volkan Demirel ile birlikte şarkı söyledikleri eski bir videoyu paylaşarak 14'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.



Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever paylaştığı videoya; "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkısı. 14'üncü yıl yıkılmadık ayaktayız" notunu düştü.

Volkan Demirel'in eşine yaptığı jest ise sosyal medyayı salladı. Volkan Demirel eşini yıl dönümlerinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisine götürdü.

"KOCA GİBİ KOCA..."

Zeynep Sever bir paylaşım yaparak "Romantik yıl dönümü yemeği yerine beni derbiye götüren koca gibi koca" dedi.

Volkan Demirel'in eşinin paylaşımı sonrası sosyal medyada yorumlar gecikmedi. Kimi "Eşinin ne istediğini biliyor" derken kimi ise "Boşanma sebebi" dedi.