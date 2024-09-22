MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever paylaştı! Evlilik yıl dönümlerinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisine götürülünce...

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever paylaştı! Evlilik yıl dönümlerinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisine götürülünce...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.09.2024 07:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma iddiaları sürerken hamile olduğunu açıklayan Zeynep Sever son paylaşımıyla dikkat çekti. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'i evlilik yıl dönümlerinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisine götürmesi sosyal medyada konuşuldu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever paylaştı! Evlilik yıl dönümlerinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisine götürülünce...

Oyuncu ve model Zeynep Sever paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Boşanma iddiaları sonrası anne olmaya hazırlandığını açıklayan Sever, Volkan Demirel ile birlikte evliliklerinin 14'üncü yılını kutladı.

Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabında 1970'ler partisinde eşi Volkan Demirel ile birlikte şarkı söyledikleri eski bir videoyu paylaşarak 14'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

2
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever paylaştığı videoya; "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkısı. 14'üncü yıl yıkılmadık ayaktayız" notunu düştü.

Yeni aşkını ilk eski kocasına söylemiş! Yeni aşkını ilk eski kocasına söylemiş!

Volkan Demirel'in eşine yaptığı jest ise sosyal medyayı salladı. Volkan Demirel eşini yıl dönümlerinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisine götürdü.

"KOCA GİBİ KOCA..."

Zeynep Sever bir paylaşım yaparak "Romantik yıl dönümü yemeği yerine beni derbiye götüren koca gibi koca" dedi.

11

Volkan Demirel'in eşinin paylaşımı sonrası sosyal medyada yorumlar gecikmedi. Kimi "Eşinin ne istediğini biliyor" derken kimi ise "Boşanma sebebi" dedi.

Volkan Demirel'in eşini yıl dönümünde derbiye götürmesi normal mi?

Volkan Demirel'in eşini yıl dönümünde derbiye götürmesi normal mi?
KOCA GİBİ KOCA
BOŞANMA SEBEBİ
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Sever Demirel Volkan Demirel zeynep sever
En Çok Okunan Haberler
Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Mourinho Okan Buruk'a kızdı, basın toplantısına katılmayarak stadı terk etti

Mourinho Okan Buruk'a kızdı, basın toplantısına katılmayarak stadı terk etti

Dzeko'dan takım arkadaşlarına serzeniş!

Dzeko'dan takım arkadaşlarına serzeniş!

MYNET ÖZEL | RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: "Dini imanı para, kendisine sövülmesi hoşuna gidiyor, şizofren!"

MYNET ÖZEL | RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: "Dini imanı para, kendisine sövülmesi hoşuna gidiyor, şizofren!"

Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar! "Salakça ama..."

Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar! "Salakça ama..."

ÖZEL | RTÜK Başkanı Şahin: Youtube'da rezaletin bini bir para!

ÖZEL | RTÜK Başkanı Şahin: Youtube'da rezaletin bini bir para!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.