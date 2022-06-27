Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada popülerliğini koruyor. Instagram'da 511 bin takipçisi olan Zeynep Sever Demirel, mini şortuyla poz verdi.

ZEYNEP SEVER'DEN MİNİ ŞORTLU POZ

Zeynep Sever Demirel aon zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Mini şortlu pozunu ve eşiyle olan pozunu paylaşan Demirel'e takipçileri sessiz kalmadı.

O pozlara, "Maşallah güzel aile", "Aşkların en güzelisiniz" gibi yorumlar geldi.

Zeynep Sever ile Volkan Demirel 2010 senesinde evlendi.

İkilinin Yade Demirel ve Yeda Demirel adında iki çocuğu var.





