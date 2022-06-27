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  4. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

27.06.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2009 Miss Belçika" güzeli 32 yaşındaki Zeynep Sever, sosyal medyadan takipçileri için sık sık paylaşım yapıyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle büyüleyen Zeynep Sever, süper mini şortuyla ayna karşısında poz verdi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada popülerliğini koruyor. Instagram'da 511 bin takipçisi olan Zeynep Sever Demirel, mini şortuyla poz verdi.

ZEYNEP SEVER'DEN MİNİ ŞORTLU POZ

Zeynep Sever Demirel aon zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Mini şortlu pozunu ve eşiyle olan pozunu paylaşan Demirel'e takipçileri sessiz kalmadı.

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

O pozlara, "Maşallah güzel aile", "Aşkların en güzelisiniz" gibi yorumlar geldi.

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Zeynep Sever ile Volkan Demirel 2010 senesinde evlendi.

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

İkilinin Yade Demirel ve Yeda Demirel adında iki çocuğu var.

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever süper mini şortlu poz verdi!

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