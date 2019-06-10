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Volkswagen'den 'emisyonsuz' dünya rekoru!

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 10.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

Volkswagen’in elektrikli yarış otomobili ID.R dünyanın en zorlu yarış pisti Nürburgring’i 6:05:336 dakikada tamamlayarak emisyonsuz en hızlı turu gerçekleştirdi.

Volkswagen'den 'emisyonsuz' dünya rekoru!

Volkswagen elektrikli mobilitede yeni bir rekora imza attı. İki elektrikli motora sahip olan ID.R, daha önce hiçbir elektrikli otomobilin erişemediği hızla, Nürburgring-Nordschleife turunu 6:05:336 dakikada tamamladı. Romain Dumas (F), Peter Dumbreck’in (GB, NIO EP9) 2017’de gerçekleştirdiği 40.564 saniyelik rekoru kırdı. Ortalama 206.96 km/s. hızla ID.R, bir kez daha Volkswagen’in elektrikli motorunun etkileyici performansını ve kapasitesini gözler önüne serdi. Bu 500 KW (680 PS) emisyonsuz yarış otomobili, Volkswagen’in gelecek dönemde satışa sunacağı tam elektrikli ID model ailesinin yarış pistlerindeki başarılı temsilcisi olacak.

BİR YILDA 3 REKOR BİRDEN

Volkswagen Motor Sporları, sadece on iki ay içerisinde, ID.R modeliyle çoktan üç rekora imza attı. Romain Dumas, 24 Haziran 2018’de meşhur Pikes Peak Uluslararası Tırmanış pistinde (ABD) 7:57:148 dakikayla mutlak tur rekorunu kırmıştı. Hemen üç hafta sonra, güney İngiltere’de Goodwood Hız Festivali’nde, 43.86 saniyeyle elektrikli otomobilde yeni bir rekor gelmişti. Efsanevi Nordschleife’de kırılan yeni rekorsa, bu başarı listesine eklendi.

Nürburgring’de 24-saatlik turu dört kez kazanan Romain Dumas’a göre, ID.R’la gerçekleştirdiği rekora giden bu tur en sevdiği pistte elde ettiği en önemli başarılardan biri. “Nordschleife’de rekor sahibi olmak beni çok gururlandırıyor,” diyen Dumas, “Benim için bu dünyanın en iyi ve en zorlu yarış pisti. Yine mükemmel bir iş çıkaran Volkswagen Motor Sporları takımına teşekkür etmek istiyorum. ID.R, Nordschleife’ye çok iyi hazırlanmıştı; otomobilin sert bir biçimde hız kazanmasını, virajlarda birden sürat alışını deneyimlemek çok eğlenceliydi” diye konuştu.

Nordschleife’deki e-rekorla birlikte Volkswagen bir kez daha elektrikli mobilitenin sağladığı muazzam performans kabiliyetlerini kanıtlamış oldu. Volkswagen Motor Sporları Yöneticisi Sven Smeets, “Bu etkileyici başarı hikayesi, mühendislerimizin titiz hazırlıklarının, test aşamasında bütün bir takımın kusursuz çalışmasının ve elbette Romain Dumas’ın mükemmel sürüş performansının sonucu” dedi.

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GELİŞMİŞ ID.R VERSİYONU NORDSCHLEIFE'NİN ÖZEL KOŞULLARINA ADAPTE OLDU

Volkswagen Motor Sporları, ID.R’ı Nürburgring Nordschleife görevine hazırlamak için Pikes Peak ve Goodwood rekor turlarındaki versiyonunu, sadece beş ay içerisinde adeta baştan yarattı. Teknik Direktör François-Xavier Demaison, “Bu gelişmiş ID.R versiyonunda, aerodinamik konfigürasyon, daha da güçlü bir biçimde mümkün en üst hıza adapte edildi” dedi. “Simülatörde ve yarış pistinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı test turları sayesinde, bilhassa şase ayarına, enerji idaresine ve rekor teşebbüsüne en uygun lastik seçimine odaklanarak ID.R’ı Nordschleife’ye özel koşullara adapte ettik” diye konuştu.

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MİLYONLARCA EURO CEZA KESİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda Volkswagen'in dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğunu belirlenmiş ve şirketin çok sayıda aracının geri toplanması istenmişti. Dünay devine ayrıca milyonlarca euro da para cezası kesilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen emisyon

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