Volkswagen Passat yenilendi! Yeni Passat'ın özellikleri ve Tükiye'deki satış tarihi

Volkswagen Passat’ın en son teknolojilerle donatılan yeni versiyonu yollara çıkmaya hazır. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre Türkiye’de 2005 yılından bu yana segmentinin lideri olan Passat, daha da şık çizgilere sahip dış tasarımı, verimli motorları, yenilikçi konfor ve güvenlik sistemleri ile başarısını sürdürmeye hazırlanıyor. Yeni Passat, 1.5 lt TSI benzinli, 1,6 lt TDI ve 2,0 lt TDI hacimli dizel motor seçenekleri ve 3 farklı donanım seviyesi ile 2019 yılının 3. çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. 1973 yılında pazara sunulan ve bugüne kadar 30 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Volkswagen’in amiral gemisi Passat yenilendi. Markanın en son teknolojileriyle donatılan Yeni Passat, 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan asistan sistemi “Travel Assist” ve “Kapasitif Direksiyona” sahip ilk Volkswagen modeli olacak.Yenilikçi aydınlatma teknolojisine sahip LED farlar, 8 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi Yeni Passat modelinde standart olarak sunuluyor.

IQ. DRIVE SÜRÜŞ ASİTANI TEKNOLOJİSİ Volkswagen'in son teknoloji sürüş asistan sistemleri için marka çatısı olan IQ.DRIVE, kısmi otomom sürüş deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya getiriyor. Bu sistemlerin en gelişmişi olarak yeni Travel Assist özelliği ilk defa Passat’ta tercih edilebiliyor. Böylelikle Passat, 0 km/s ile 210 km/s hız aralığında kısmi otonom sürüş imkanına sahip ilk Volkswagen modeli olma özelliğini kazanıyor. Travel Asisst sistemiyle birlikte Passat, IQ.DRIVE teknolojisinin bugüne kadar görülmüş en gelişmiş versiyonunu sunuyor. ŞERİT TAKİP SİSTEMİ Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”, çok fonksiyonlu yeni bir kamerayla optimize edildi. Yeni Passat, Touareg'ten sonra farlarında interaktif bir matrix sistemi bulunan ikinci Volkswagen modeli olma özelliği taşıyor. Gece sürüşlerinde güvenliği ve konforu artıran IQ.LIGHT - LED matrix farlar, Yeni Passat Highline donanım seviyesinde standart olarak yer alıyor. DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ YENİLENDİ Yeni nesil bilgi & eğlence sistemi, Passat'ın Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display” ile birbirine entegre bir şekilde çalışıyor. Dijital Gösterge Paneli önceki nesline göre büyük ölçüde geliştirildi. 11,7 inç boyuta sahip yüksek kontrastlı grafik ekran son derece net ve kaliteli görüntü sağlıyor. Mevcut fonksiyonlar ise bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. Yeni özelliklerden biri olan çok fonksiyonlu direksiyondan tek tuşla ("View") üç farklı gösterge paneli tasarımı arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca bilgi ve eğlence sistemi üzerinden detaylı ayarlar kolaylıkla ve kişiye özel olarak yapılabiliyor.

DAHA SPORTİF DIŞ TASARIMI Volkswagen, Passat'ın tasarımını belirli kısımları keskinleştirerek daha rafine bir hale getirdi. Ön ve arka tamponlar, radyatör ızgarası ve arka tarafta tam ortada duran Passat logosu yeniden tasarlandı. Bunlara ek olarak yeni LED farlar, LED gündüz farları, LED sis farları ve LED stop lambaları, tasarıma kendine özgü bir hava katıyor. Yeni Passat; Yarış Mavisi, Cam Yeşili ve Deniz Kabuğu Beji gibi renklerde de sunulacak. Yeni Passat’ta 17, 18 ve 19 inç boyutlarına sahip dört yeni alüminyum jant seçeneği de sunuluyor. YENİLENEN İÇ TASARIM Yeni tasarıma sahip çok fonksiyonlu deri direksiyonuyla birlikte Passat, farklılığını ortaya koyuyor. Orta konsolun üst tarafında aydınlatmalı modern bir Passat logosu bulunuyor. Koltuk kumaşı tasarımı, ön panel ve kapılarda kullanılan dekor elemanları da yenilenen diğer özellikler arasında yer alıyor. Vites topuzunun ön kısmında, akıllı telefonlar için isteğe bağlı kablosuz şarj özelliği, geniş bir saklama gözü ve USB girişi bulunuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ambiyans aydınlatma artık 30 farklı renk üzerinden seçim imkânı sunuyor.

MÜZİK DENEYİMİNDE EN İYİSİ Danimarkalı hi-fi uzmanı Dynaudio, 700 watt'lık ses sistemini yeni Passat'ın iç tasarımına mükemmel şekilde uyması için titizlikle uyarladı. Böylelikle kaynağı fark etmeksizin otomobilde çalan müzik, Passat'ta görülen en kaliteli sese sahip. 3 FARKILI MOTOR SEÇENEĞİ Yeni Passat 1,5 lt TSI 150 PS benzinli, 1.6 lt TDI 120 PS, 150 PS ve 240 PS’lik iki farklı güç seçeneğine sahip 2.0 lt TDI dizel motor seçenekleri ile yollarda olacak. Yeni Passat'ın 150 PS gücündeki 1.5 TSI benzinli motoru, değişken Aktif Silindir Yönetimine (ACT) sahip ve yalnızca 1.500 dv/dk aralığında 250 Nm gücündeki maksimum torka ulaşıyor. Volkswagen, Passat’ın 1.6 TDI motoru ile dizel motorlu serisinin de başlangıcını yapıyor. Motor, 7 ileri DSG ile sunulacak. 250 Nm maksimum tork üreten bu motorla birlikte Passat, saatte 205 km azami hıza erişiyor. Yeni 2.0 TDI Evo, Passat'ın en önemli yüksek hacimli motorlarından biri haline gelecek. 150 PS güce sahip motor 7 ileri DSG şanzıman ile sunuluyor. Maksimum tork değeri ise 360 Nm'ye kadar çıkıyor.