Volkswagen, Siemens ile işbirliği yapmaya karar verdi

Daha doğrusu hiç aramadı; çünkü bu iş için kime gideceğini biliyordu. 2012’de 4. Sanayi Devrimi’nin temellerini atan Robert Bosch’un BSH’daki ortağı Siemens AG bu iş için alternatifsiz bir seçenekti. Bu nedenle Volkswagen, hiç düşünmeden Alman teknoloji devi Siemens’in kapısını çaldı, çok geçmeden de ortaklık açıklandı.

Volkswagen Cuma günü Simens’in, endüstriyel bulut teknolojisi projesine entegrasyon ortağı olarak katılacağını açıklarken, “Dijitalleşme ve endüstri alanında uzmanlığa sahip çok güçlü bir ortak bulduk” ifadelerini kullandı.

Siemens, 'Volkswagen Industrial Cloud' teknolojisinde kilit rol oynayacak!

Volkswagen, üretimde kullandığı makineleri ve sistemleri, kısacası üretim tesislerinin tamamını birbirine bağlamak ve verileri entegre etmek için uzun bir süredir Amazon Web Services ile bulut tabanlı bir endüstriyel teknoloji üzerinde çalışıyor. “Volkswagen Industrial Cloud” adı verilen bulut tabanlı bu teknolojinin geliştirme süreci tamamlandığında Alman otomotiv devinin üretim sistemleri ve süreçleri büyük ölçüde bir standarda bağlanmış olacak. Tabii bu ancak geliştirme sürecinin eksiksiz olarak tamamlanması ve sistemin üretim tesislerine etkin bir biçimde bağlanması ile mümkün. İşte Alman teknoloji devi tam bu kısımda devreye girerek 112 üretim tesisindeki tüm makine ve ekipmanların bulut sistemi ile üreticilerine bağlanmasında kilit rol oynayacak.

Siemens’in MindSphere ile desteklediği, “Volkswagen Industrial Cloud” sistemi ilk etapta Alman otomobil üreticisinin küresel tedarik zincirinde yer alan 1.500’den fazla tedarikçi ve ortak şirketi 30.000 farklı lokasyon ile Volkswagen’in 112 üretim tesisine entegre edecek. Uzun vadede ise markanın dış ortakları için benzer bir bulut platformu geliştirilmesine yardım edecek.

Siemens, Volkswagen ve ortaklarına bir dizi dijital endüstriyel hizmet sunacak!