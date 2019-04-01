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Volkswagen, Siemens ile işbirliği yapmaya karar verdi

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TEKNOLOJİ  | 01.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Volkswagen AG, “Endüstri 4.0” dönüşümünü zamanında tamamlayabilmek için üretim ve lojistik operasyonlarında hızla dijitalleşmeye gidiyor. Bu kapsamda Amazon Web Services (AWS) ile birlikte “Volkswagen Industrial Cloud” adı verilen özel bir endüstriyel bulut teknolojisi geliştirmeye başlayan Alman otomotiv devi, şimdilerde bu teknolojinin tamamlanması ve üretim tesislerine entegresi için yeni bir ortak aramaya başladı.

Volkswagen, Siemens ile işbirliği yapmaya karar verdi

Daha doğrusu hiç aramadı; çünkü bu iş için kime gideceğini biliyordu. 2012’de 4. Sanayi Devrimi’nin temellerini atan Robert Bosch’un BSH’daki ortağı Siemens AG bu iş için alternatifsiz bir seçenekti. Bu nedenle Volkswagen, hiç düşünmeden Alman teknoloji devi Siemens’in kapısını çaldı, çok geçmeden de ortaklık açıklandı.

Volkswagen Cuma günü Simens’in, endüstriyel bulut teknolojisi projesine entegrasyon ortağı olarak katılacağını açıklarken, “Dijitalleşme ve endüstri alanında uzmanlığa sahip çok güçlü bir ortak bulduk” ifadelerini kullandı.

Siemens, 'Volkswagen Industrial Cloud' teknolojisinde kilit rol oynayacak!

Volkswagen, üretimde kullandığı makineleri ve sistemleri, kısacası üretim tesislerinin tamamını birbirine bağlamak ve verileri entegre etmek için uzun bir süredir Amazon Web Services ile bulut tabanlı bir endüstriyel teknoloji üzerinde çalışıyor. “Volkswagen Industrial Cloud” adı verilen bulut tabanlı bu teknolojinin geliştirme süreci tamamlandığında Alman otomotiv devinin üretim sistemleri ve süreçleri büyük ölçüde bir standarda bağlanmış olacak. Tabii bu ancak geliştirme sürecinin eksiksiz olarak tamamlanması ve sistemin üretim tesislerine etkin bir biçimde bağlanması ile mümkün. İşte Alman teknoloji devi tam bu kısımda devreye girerek 112 üretim tesisindeki tüm makine ve ekipmanların bulut sistemi ile üreticilerine bağlanmasında kilit rol oynayacak.
Siemens’in MindSphere ile desteklediği, “Volkswagen Industrial Cloud” sistemi ilk etapta Alman otomobil üreticisinin küresel tedarik zincirinde yer alan 1.500’den fazla tedarikçi ve ortak şirketi 30.000 farklı lokasyon ile Volkswagen’in 112 üretim tesisine entegre edecek. Uzun vadede ise markanın dış ortakları için benzer bir bulut platformu geliştirilmesine yardım edecek.
Siemens, Volkswagen ve ortaklarına bir dizi dijital endüstriyel hizmet sunacak!

Siemens, MindSphere adını verdiği endüstriyel bulut teknolojisi ile geliştiricilere, makine ve ekipman tedarikçilerine ve hatta müşterilere; kısacası üretim ve pazarlama sürecine dahil olan herkese açık kaynak kodlu işletim sistemi ile güvenli bir şekilde uygulama geliştirme imkanı tanıyacak. Geliştirilen tüm bu uygulamalar ise tüm üretici ortaklarına açık olacak. Yani MindSphere bulut tabanlı bu açık işletim sistemi, tüm katılımcı şirketlere fayda sağlayan dijital fonksiyonlara sahip ortak bir ağ sağlayacak.

Uygulamalar sayesinde; üretim tesislerinde yer alan makine ve sistemlerin orijinal yedek parça tedarikçileri, platform üzerinden endüstriyel makinelere ve otonom robotlara çevrimiçi ulaşarak parça değişim ve servis bakımlarını kontrol edebilecek. İlerleyen süreçte önleyici bakım, enerji yönetimi, kaynak optimizasyonu gibi dijital hizmetler de sağlanacak.
Öte yandan tedarikçiler, tüm üretim tesislerine tek bir ağdan ulaşarak üretim sistemleri ile ilgili veri analizi yapabilecek; buradan elde edilen bilgilerle üretim sürecini ve tedarik zincirini daha verimli şekilde yönlendirebilecek.

Üretici firma ise gerçek üretim verilerinin kullanılabildiği çeşitli simülasyonlar sayesinde makinelerini senkronize ederek üretim süreçlerini optimize etme imkanına sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen araba

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