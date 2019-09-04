Volkswagen Ticari Araç’tan Eylül ayına özel indirim ve faiz fırsatı

ÖTV indirimleri sona erse de otomobil markaları tüketicilere kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Volkswagen'den , eylül ayına özel kampanya süresince, Caddy modelleri yüzde 10’a varan, Caravelle ve Transporter modelleri yüzde 6’ya, Amarok modelleri ise yüzde 8’e varan indirimlerle satın alınabiliyor. Ayrıca kampanya süresince Yeni Crafter Panel Van, Okul ve Servis modellerine de eylül ayına özel belirlenen indirimler ile sahip olmak mümkün.

KREDİLİ ALIMLARDA YÜZDE '1,59'FAİZ

Kredili alımlarda ise sunulan indirimlere ek olarak, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle yapılan kredi kampanyası ile 48 aya kadar yüzde “1,59” faiz oranından Volkswagen Ticari Araç sahibi olunabiliyor.

Kampanya kapsamında indirimler ve kredi fırsatları 15 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.



