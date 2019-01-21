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Volkswagen Transporter Türkiye’de üretilecek!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 21.01.2019 09:05 | Son Güncelleme

Amerikan otomotiv devi Ford ve Alman otomotiv devi Volkswagen geçtiğimiz günlerde yapılan ortak bir açıklama ile Ford-Volkswagen İttifakı’nı duyurdu. Küresel çapta ortak ticari araç üretimine yönelik imzalanan dev anlaşma birçok sürpriz şekilde Türkiye’yi de etkiliyor. Nasıl mı? İşte detaylar.

Volkswagen Transporter Türkiye’de üretilecek!

Geçtiğimiz günlerde ilan edilen Ford-Volkswagen İttifakı’nın ayrıntıları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.

İlk etapta hafif ticari araçlarının ortak üretimi ile başlayacak olan işbirliğinin 2022’den itibaren ortak ticari modellerin geliştirilmesi kapsamında genişletilmesi planlanıyor. Ortak üretim konusunda hızlı davranan Volkswagen, ittifakın bir parçası olarak ortaklaşa ticari araç üretiminde yakın zamanda Ford’un Avrupa’daki üretim tesislerinden yararlanmaya başlayacak

Alman otomotiv devinin kafasında bu iş için Caddy, Transporter ve Crafter gibi birkaç model var. Halihazırda Hannover-Almanya ve Wrzesnia-Polonya’daki VW fabrikalarında üretilen bu modellere şimdilerde yeni bir ev aranıyor. Seçeneklerden bazıları ise Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye.

Alman otomotiv devi seçimlerinde hiç vakit kaybetmedi ve kararını iki günde verdi. Bu kritik karar sonucunda Volkswagen halihazırda Polonya’da ürettiği Caddy modelinin üretimini yine Polonya’da bulunan Ford fabrikasına kaydırmaya karar verdi. Caddy artık kardeşi Ford Transit Connect ile birlikte aynı üretim hattında üretilecek.

Tansporter ve Crafter gibi orta ölçekli ticari araçlar konusunda ise Romanya, Bulgaristan ve Türkiye arasında bir süre gidip gelen VW, en nihayetinde Türkiye’de karar kıldı.

Volkswagen Transporter ve Crafter artık Türkiye’de üretilecek!

Volkswagen Ticari Araçlar CEO’su Thomas Sedran konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Piyasada rekabetçi olabilmek için düşük maliyetli ülkelerde ne kadar fazla üretim yaparsak o kadar iyi” dedi. Bulgaristan’daki iş gücüne ve Romanya’daki üretim alt yapısına güvenemeyen Sedran, “rekabet gücü yüksek” diyerek bu iş için Türkiye’yi seçti.Tabii üretim yerleri için net kararlar henüz alınmadığını da belirtmiş olalım. Öte yandan VW Group CEO’su Herbet Diess de Ford’un Türkiye’deki fabrikasını orta ölçekli ticariler için iyi bir seçenek olarak değerlendirmesi bile bu kararın aslında çoktan verildiğini gösteriyor.

Transporter ve Crafter’ın üretimine bir süre daha Almanya ve Polonya’da devam edilecek. Muhtemelen önümüzdeki yıldan itibaren Transporter ve Crafter üretiminin Ford Otosan’ın Kocaeli’nde bulunan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarına kaydırılması bekleniyor. Eğer büyük bir aksilik olmazsa mevcut Ford Custom’un muadili olan VW Transporter ve Ford Transit’in muadili olan VW Crafter yakın gelecekte kardeşleri ile birlikte ülkemizde, aynı montaj hattında üretilecek. Bu da Volkswagen’in yılda 150.000 ila 180.000 ticari araç üretiminin Türkiye’ye kaydırması anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Transporter Türkiye otomobil

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