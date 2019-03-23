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Volvo alkollü sürücülere anında müdahale edecek!

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 23.03.2019 08:51 | Son Güncelleme

İsveçli otomobil devi Volvo, geliştirdiği yeni bir teknoloji ile otomobillerinin direksiyonuna alkollü oturan sürücülerin davranışlarını takip edebilecek ve olası bir kazaya fırsat vermemek için tehlikeli hareketlere anında müdahalede bulunabilecek.

Volvo alkollü sürücülere anında müdahale edecek!

Tüm dünyada İsveç çeliği gibi sağlam otomobilleri ile bilinen İsveçli otomotiv devi Volvo, çarpışma güvenliği açısından dünyanın en güvenilir otomobillerini üretiyor. Ancak işi bunu yapmakla da bitmiyor. Şirket, otomobilleri ile meydana gelen kazalarda ölümleri ve ağır yaralanmaları en az indirgemek için her geçen gün yeni teknolojiler geliştiriyor. Bunlardan en sonuncusu geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Volvo, geliştirdiği yeni teknolojisinde trafik kazalarına neden olan en büyük değişkenlerinden biri olan insan faktörünün üzerinde durdu. Buradan hareketle sürücü davranışlarını değiştiren en büyük etkenlerden ikisi olan alkol ve uyuşturucu maddelerin kazalar üzerindeki etkisini azaltmaya karar verdi. Bu amaçla geliştirilen teknoloji, Volvo’nun otomobillerinde maksimum hız limitini 180 km/s ile sınırlandıracağını duyurmasından birkaç hafta sonra geldi.

İsveçli üretici bu teknoloji sayesinde otomobillerin direksiyonuna alkollüyken oturan veya direksiyon başında alkol veya bir takım başka uyuşturucu maddeler alan sürücülere anında müdahale edebilecek.

Peki sistem araba kullanamayacak sarhoş olduğunuzu nasıl anlayacak? Sürüş sırasında sürücünün dikkatini yoldan ayırması, gözlerinin uzun süre kapalı kalması, koltukta sızıp kalması; direksiyona az müdahale etmesi, yolun dışına çıkması ve sık sık şerit değiştirmesi dahil birçok sürücü davranışı sistemde yer alan kameralar ve sensörler tarafından anlık olarak takip edilecek. Önemli ölçüde gecikmiş reaksiyonlar dahil tüm belirsiz ve tehlikeli davranışlarda ise sistem aracın kontrolünü ele alacak. Devamında duruma göre üst hızları sınırlayacak, aracı güvenli bir şekilde yolun kenarına çekecek ya da park edecek. Acil bir durumda ise aracın on-call özelliğini kullanarak gerekli acil servis numaralarını arayacak. Bu sayede en yakın ilk yardım ve polis ekibi aracın bulunduğu konuma gelebilecek.

Volvo bu gelişmiş sürücü izleme teknolojisinin 2020 yılı itibariyle SPA2 platformunu kullanan tüm modellere geleceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Volvo otomobil isveç

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