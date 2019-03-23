Volvo alkollü sürücülere anında müdahale edecek!

Tüm dünyada İsveç çeliği gibi sağlam otomobilleri ile bilinen İsveçli otomotiv devi Volvo, çarpışma güvenliği açısından dünyanın en güvenilir otomobillerini üretiyor. Ancak işi bunu yapmakla da bitmiyor. Şirket, otomobilleri ile meydana gelen kazalarda ölümleri ve ağır yaralanmaları en az indirgemek için her geçen gün yeni teknolojiler geliştiriyor. Bunlardan en sonuncusu geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Volvo, geliştirdiği yeni teknolojisinde trafik kazalarına neden olan en büyük değişkenlerinden biri olan insan faktörünün üzerinde durdu. Buradan hareketle sürücü davranışlarını değiştiren en büyük etkenlerden ikisi olan alkol ve uyuşturucu maddelerin kazalar üzerindeki etkisini azaltmaya karar verdi. Bu amaçla geliştirilen teknoloji, Volvo’nun otomobillerinde maksimum hız limitini 180 km/s ile sınırlandıracağını duyurmasından birkaç hafta sonra geldi.

İsveçli üretici bu teknoloji sayesinde otomobillerin direksiyonuna alkollüyken oturan veya direksiyon başında alkol veya bir takım başka uyuşturucu maddeler alan sürücülere anında müdahale edebilecek.