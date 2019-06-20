Vücudun gizli kahramanı magnezyum

Kas ve sinir sistemi sağlığı için büyük önem taşıyan magnezyumu içeren besinler nelerdir? Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Ali Kemal Özkan, magnezyum mineralini beslenmenize eklemenizi sağlayacak gıdalar konusunda tüyolar veriyor.

Magnezyum vücuda önemli katkılar sağlıyor

Magnezyumun en önemli görevlerinden biri hiç şüphesiz hücresel gelişim için gerekli olan proteinlerin sentezlenmesini sağlamaktır. Vücudun kendi iç iletişiminde kullandığı elektriksel sinyallerin ulaştırılmasında da görevler üstlenen magnezyum; kan basıncı, nöron ve kan dolaşımı arasındaki elektrik uyarılarının stabilize edilmesine de katkı sağlıyor. Bunların yanı sıra magnezyum, tıpkı kalsiyum ve D vitamini gibi bilhassa sağlıklı kemiklerin oluşumu için büyük önem taşıyor. Ayrıca ruh halini düzenleyen bir nörotransmiter olan serotoninin yeterli seviyede salgılanmasına da destek sağlıyor.

Magnezyum deposu gıdaları beslenmenize ekleyin

• Badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişler

• Nohut, fasulye, mercimek ve börülce gibi baklagiller

• Domates, kereviz, ıspanak, soğan ve marul gibi sebzeler

• İncir, üzüm, hurma, avokado ve muz gibi meyveler

• Buğday, yulaf, çavdar gibi tahıllarda ve tüm tahıllı ekmekler

• Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi tohumlar ve

• Yumurta ve somon balığı gibi hayvansal gıdalar, magnezyum deposu gıdalar arasında sayılabilir.