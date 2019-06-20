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Vücudun gizli kahramanı magnezyum

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

Magnezyum minerali, insan vücudu üzerinde birçok olumlu etki sağlıyor. Vücutta gerçekleşen kimyasal aktivitelerin olmazsa olmazı sayılan magnezyumun eksikliğinde ise böbrek taşı, kramp ağrıları, hatta depresyon gibi sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor. Peki, vücudun magnezyum ihtiyacının nasıl karşılanması gerekiyor?

Vücudun gizli kahramanı magnezyum

Kas ve sinir sistemi sağlığı için büyük önem taşıyan magnezyumu içeren besinler nelerdir? Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Ali Kemal Özkan, magnezyum mineralini beslenmenize eklemenizi sağlayacak gıdalar konusunda tüyolar veriyor.

Magnezyum vücuda önemli katkılar sağlıyor

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Magnezyumun en önemli görevlerinden biri hiç şüphesiz hücresel gelişim için gerekli olan proteinlerin sentezlenmesini sağlamaktır. Vücudun kendi iç iletişiminde kullandığı elektriksel sinyallerin ulaştırılmasında da görevler üstlenen magnezyum; kan basıncı, nöron ve kan dolaşımı arasındaki elektrik uyarılarının stabilize edilmesine de katkı sağlıyor. Bunların yanı sıra magnezyum, tıpkı kalsiyum ve D vitamini gibi bilhassa sağlıklı kemiklerin oluşumu için büyük önem taşıyor. Ayrıca ruh halini düzenleyen bir nörotransmiter olan serotoninin yeterli seviyede salgılanmasına da destek sağlıyor.

Magnezyum deposu gıdaları beslenmenize ekleyin

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• Badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişler
• Nohut, fasulye, mercimek ve börülce gibi baklagiller
• Domates, kereviz, ıspanak, soğan ve marul gibi sebzeler
• İncir, üzüm, hurma, avokado ve muz gibi meyveler
• Buğday, yulaf, çavdar gibi tahıllarda ve tüm tahıllı ekmekler
• Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi tohumlar ve
• Yumurta ve somon balığı gibi hayvansal gıdalar, magnezyum deposu gıdalar arasında sayılabilir.

Bu belirtilere dikkat! Magnezyum eksikliği sinyali olabilir

halsizlik

Magnezyum eksikliği vücutta halsizlik, yorgunluk, sinir, uyku bozuklukları, dalgınlık, iştahsızlık ve depresyon gibi sorunların ortaya çıkmasın sebep olabiliyor. Bu eksiklik ayrıca, kas kramplarına ve kasılmalara, kas seğirmelerine ve titremelere, tansiyon yükselmesine, kalp ritim bozukluklarına, koroner spazm ve mide bağırsak kramplarına da yol açabiliyor.

İstemeden magnezyum oranınızı düşürmüş olabilirsiniz

Yaşlılık, beslenme bozukluğu, alkol kullanımı, idrar söktürücü ilaç alımı, hamilelik ve emzirme dönemlerinde magnezyum ihtiyacının artması, diyabet, karaciğer ve böbrek hastalıkları, sindirim sistemi emilim kusurları ve ağır egzersizler, vücuttaki magnezyum oranının düşmesine zemin hazırlayabilir.

Magnezyum doktor tavsiyesi ile alınmalıdır

Magnezyum eksikliği belirtisi olan kişiler kan tahlili yoluyla magnezyum seviyelerine baktırmalıdır. Tedavide uygun olan magnezyum eksikliğinin gıda yoluyla tamamlanmasıdır. Şikayetler gerileyinceye kadar bir uzman hekim önerisiyle magnezyum takviyeleri alınabilir.

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