Vücudundaki yaraları görünce maymun çiçeği zannedip uçaktan indirdiler! Sosyal medyadan isyan etti

TikTok’ta yayınladığı video sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Jacqueline Ngu isimli bir kadın, cilt durumu nedeniyle aşağılandığını ve uçaktan atıldığını iddia etti. Personelin vücudundaki yaraları gördükten sonra kendisini uçuştan ayrılmaya zorladığını söyleyen Ngu, maymun çiçeği hastası olduğunu düşündüklerini belirtti. Cildinin görünümünün egzamadan kaynakladığına dair tıbbi kanıt sağladıktan sonra uçağa geri alınan kadın, “Hiç bu kadar aşağılanmamıştım” diyerek sosyal medyadan isyan etti.

“YANLIŞ BİLGİ AYRIMCILIĞA YOL AÇIYOR”

Paylaşımında bir hayli üzgün olan ve maskeli bir şekilde kamera karşısına geçen Ngu, “Yanlış bilgi ayrımcılığa yol açıyor. Görüntü bulaşıcı olmayan cilt rahatsızlığı olan herkesin aynı durumla karşılaşması olasıdır. Bu düşmanlık yaratıyor” dedi.

Uçak personelinin kendisini gördükten sonra herkesin içinde sorgulamaya başladığını ifade eden Ngu, “Hayatım boyunca yaşadığım egzama hakkında beni sorgulamak için eşimle birlikte herkesin önünde beni uçaktan indirdiler. Tibbı belgelerimi vermemi istediler. Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamıştım” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Sosyal medyada paylaşımı 300 binden fazla izlenmeye ulaşan kadın, “Yüzlerce tıbbi ayrımcılık vakasına yakalanmadan önce çalışanlarınıza maymun çiçeğinin nasıl göründüğünü öğretin” ifadelerini kullandı.



