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Üniforması uygunsuz bulunan hemşire sosyal medyanın hedefi oldu! “Vücut şeklim bu”

20.07.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde hemşire olarak çalışan Erika Diaz isimli bir kadın, uygunsuz üniforması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Hemşirenin üniformasının kendisine küçük geldiğini ve bilerek bel kıvrımını ortaya çıkarttığını iddia eden sosyal medya kullanıcıları Diaz’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Üniforması uygunsuz bulunan hemşire sosyal medyanın hedefi oldu! “Vücut şeklim bu”

22 yaşındaki Erika Diaz isimli bir kadın üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Teksas’taki bir hastanede hemşire olarak görev yapmaya başladı. Mavi üniformasıyla görevi başındayken çekilen bir videosunu TikTok’tan paylaşan kadın kısa sürede popüler olmayı başardı. Genç hemşire sosyal medyada popüler olmasından sonra kullanıcılardan gelen “Önlüğünü neden böyle giyiyorsun, bu uygun değil” yorumuna kendi hesabından cevap verdi.

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“BAZI İNSANLARIN SADECE VÜCUDUMLA İLGİLİ SORUNU OLUYOR”

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Sosyal medyada kendisine yönelik olarak yapılan olumsuz eleştirilere cevap veren Diaz, üniformasının doğal vücuduna oturduğunda ortaya çıkan görüntünün bu olduğunu söyledi. Beden ölçülerinin tartışmaya kapalı olduğunu ifade eden Diaz, “Vücut şeklim bu. Bazı insanların sadece vücudumla ilgili bir sorunu var, önlüklerimle değil ve bu belli oluyor. Üzgünüm ama XXS beden giydiğinizde, doğru şekilde oturan önlükleri bulmak zor.” dedi.

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tiktok
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