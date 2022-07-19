Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağdı! Yorumlara sosyal medyadan isyan etti

Oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağdı! Yorumlara sosyal medyadan isyan etti

19.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 37 yaşındaki Raquel Dicuru isimli bir kadın oğlu Alex’in 7. yaş günü için bir parti organize etti. Doğum gününden anları sosyal medya hesabından paylaşan annenin kıyafeti kullanıcılardan tepki topladı. Özellikle pastanın kesimi sırasında annenin dekolteli kıyafeti zor anlar yaşamasına neden oldu.

Oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağdı! Yorumlara sosyal medyadan isyan etti

İngiltere’de yaşayan 37 yaşındaki Raquel Dicuru isimli bir kadın oğlunun 7. yaşı için sevdikleriyle beraber bir kutlama yapmak istedi. Kutlama oğlunun ve kendisinin yakın arkadaşlarının davetli olduğunu dile getiren kadın kıyafet tercihi nedeniyle sosyal medyanın hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının kıyafetinin doğum günü kutlaması için uygun olmadığını dile getirerek olumsuz yorumlarda bulundu. Anne ise sosyal medyadan gelen yorumlara adeta ateş püskürdü.

Annesi striptiz yaptırmaya zorladı, gerçek ortaya çıktı! “Kocam bir kadın çıktı”Annesi striptiz yaptırmaya zorladı, gerçek ortaya çıktı! “Kocam bir kadın çıktı”

“MİDE BULANDIRICISINIZ”

2

İngiltere'nin Tonbridge kentinde yaşayan 37 yaşındaki Raquel Dicuru isimli bir anne, oğlunun doğum günü kutlamasında çiçek desenli göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Doğum gününde kareleri sosyal medya hesabından paylaşan anne pasta kesimi sırasında yukarıdan çekilen bir fotoğrafta kadının göğüs dekoltesi ortaya çıktı.

3

Sosyal medyadan kendisine olumsuz yorumlar gelen kadın kendi hesabı üzerinden bir açıklama yapmayı ihmal etmedi. Kadın elbisenin göğüs dekolteli görünmesinin tamamen bir çekim hatası olduğunu ve yapılan yorumların çirkin olduğunu söyledi. Dicuru kendisine yönelik olarak yapılan yorumları “Mide bulandırıcısınız” diyerek karşılık verdi.

Kızının okul etkinliğinde rezil oldu! Birden yere düşen annenin herkesin içinde iç çamaşırı gözüktüKızının okul etkinliğinde rezil oldu! Birden yere düşen annenin herkesin içinde iç çamaşırı gözüktü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yetişkin film yıldızı anlattı! ''Dayanamıyorlar!''Yetişkin film yıldızı anlattı! ''Dayanamıyorlar!''
Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?
Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttıTam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya doğum günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

Kavga felaketle sonuçlandı! Metrelerce yüksekten düştüler

Kavga felaketle sonuçlandı! Metrelerce yüksekten düştüler

Sevdiği erkek “şişmansın” diyip reddetmişti! Değişimi şaşırttı

Sevdiği erkek “şişmansın” diyip reddetmişti! Değişimi şaşırttı

Maaşını arttırmış! Açıklayınca işinden kovuldu

Maaşını arttırmış! Açıklayınca işinden kovuldu

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.