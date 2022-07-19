Oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağdı! Yorumlara sosyal medyadan isyan etti

İngiltere’de yaşayan 37 yaşındaki Raquel Dicuru isimli bir kadın oğlunun 7. yaşı için sevdikleriyle beraber bir kutlama yapmak istedi. Kutlama oğlunun ve kendisinin yakın arkadaşlarının davetli olduğunu dile getiren kadın kıyafet tercihi nedeniyle sosyal medyanın hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının kıyafetinin doğum günü kutlaması için uygun olmadığını dile getirerek olumsuz yorumlarda bulundu. Anne ise sosyal medyadan gelen yorumlara adeta ateş püskürdü.

“MİDE BULANDIRICISINIZ”

İngiltere'nin Tonbridge kentinde yaşayan 37 yaşındaki Raquel Dicuru isimli bir anne, oğlunun doğum günü kutlamasında çiçek desenli göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Doğum gününde kareleri sosyal medya hesabından paylaşan anne pasta kesimi sırasında yukarıdan çekilen bir fotoğrafta kadının göğüs dekoltesi ortaya çıktı.

Sosyal medyadan kendisine olumsuz yorumlar gelen kadın kendi hesabı üzerinden bir açıklama yapmayı ihmal etmedi. Kadın elbisenin göğüs dekolteli görünmesinin tamamen bir çekim hatası olduğunu ve yapılan yorumların çirkin olduğunu söyledi. Dicuru kendisine yönelik olarak yapılan yorumları “Mide bulandırıcısınız” diyerek karşılık verdi.



