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Vücut geliştiren erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

İngiltere, vücut geliştiren sporcuları fotoğraf çekimi diye kandırıp, ilaçla tecavüz eden adamı konuşuyor.

Vücut geliştiren erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

45 yaşında fitness fotoğrafçılığı yapan Nigel Wilkinson akıllara durgunluk veren suçlamalarla hakim karşısına çıktı.

Wilkinson, mesleğini kullanarak erkekleri tuzağa çekerek, onları ilaçla uyuşturup tecavüz etmekle suçlandı. Ayrıca Wilkinson baygın mağdurların çıplak fotoğraflarını da çekti.

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Altı farklı erkeğe karşı işlediği dokuz ayrı suçtan hakim karşısına çıkan adamın daha bir çok adama daha cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

2016 yılında hapis cezasına çarptırılan Wilkinson bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

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Halihazırda 11 buçuk yıl hapis cezası bulunan adamı, 5 farklı erkek daha tecavüz ve tecavüze yeltenmeyle suçladı.

"ERKEKLİKLERİNİ BOZMAKTAN ZEVK ALDIM"

Wilkinson Skype aracılığıyla katıldığı duruşmada kurbanları için 'heteroseksüel adamların maskülenliklerini çalmaktan, erkekliklerini bozmaktan zevk aldım' dedi.

Bayılttığı çok sayıda erkeğe tecavüz ettiğini kabul eden Wilkinson, bu adamların özellikle bakir olmasına dikkat ettiğini söyledi.

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"Benimle yatacak kadar salak olan sporcu adamlara bayılırım" diyen Wilkinson, erkekleri sosyal medya üzerinden fotoğraf çekimine ikna ettiğini söyledi.

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