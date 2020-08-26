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Vücut kıllarınızdan bazıları neden daha uzun?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Boynumuzu kaşıdığımızda, kolumuza dokunduğumuzda saçma bir şekilde uzamış ince beyaz kıllara denk gelebiliriz. Gülünç ve şaşırtıcı derecede uzun olan bu kılların nedenini merak eden tek kişi siz değilsiniz sevgili okur. Biz de devasa uzun kılların nereden geldiğini merak edenler için bir araştırma yaptık, buyursunlar.

Vücut kıllarınızdan bazıları neden daha uzun?

Vücudunuzun herhangi bir yerinde normalin 3, 4 katı uzunluğunda bir kıla hiç denk geldiniz mi? Birçok insanın yaşadığı bu durum gerçek bir merak konusu olmuştur. "Hangi ara bu kadar uzadı ya?" düşüncesini açıklamak için bazı teoriler mevcut. Dermatologlar, anormal derecede uzun kılların hormonal ve genetik faktörlerden kaynaklandığını öne sürüyorlar.

ÇENE VE T BÖLGESİNDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Rastgele mutasyonlar bazı kıl köklerinin aktif olarak uzadığı anajen dönemde (kılların aktif olduğu evre), daha uzun süre kalmasına neden olur. Bu durum ise kıl köklerindeki tüylerin daha fazla uzamasına neden olur. Vücuttaki hormonel değişimler ise bahsettiğimiz mutasyonları ortaya çıkarabilir. Çene veya T bölgesinde meydana gelen hormonal dalgalanmalar, o bölgedeki kılların çok daha hızlı uzamasını tetikler. Hızlı uzamış tüyler sizi rahatsız ediyorsa, onları yavaş bir şekilde cımbızla toplayabilirsiniz.

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Vücudumuzda bulunan bu anormal derecede uzun tüyler, çok incedir ve cildimizin rengine yakındır. Kimi zaman fark edilmezler bile. Bu saatten sonra fark ederseniz içiniz rahat olsun, bu bir ciddi sağlık sorunu değildir :)


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