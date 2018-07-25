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Vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Sigaranın vücudumuzda zarar vermediği organımız neredeyse yoktur. Sigara vücudumuzda önemli organlara zarar vererek çeşitli ölümcül hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Uzmanlar sigaranın zararlarından bahsederek, sigarayı bırakmamız konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte birazdan vereceğimiz besinlerle vücudunuzu nikotinden arındırabilirsiniz. İşte vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler…

Vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler

Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz ve vücudunuzdan nikotini hızlı bir şekilde atmak istiyorsanız, aşağıda vermiş olduğumuz besinleri tüketebilirsiniz. İşte vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler…

Zencefil

zencefil

Isırgan

ısırgan

Domates

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Ebegümeci

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Elma

elma

Havuç suyu

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Muz

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Sarımsak

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