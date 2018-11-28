Vücutta kötü kokuya neden olan 8 besin

Domates

Siz de şaşırdınız değil mi? :) İngiliz bilim insanı Cherles Stewart'a göre domatesin vücut kokusu ile bir ilişkisi söz konusu. Stewart'a göre domates saplarının kokusu ter kokusuyla çok benzer (kafanızda canlandırabildiniz mi?) Domateste bulunan terpen ve karotenoid maddeleri ter kokusunu tetikler. Yapılan çalışmalar ise bu düşünceyi destekliyor; terpen içerenbesinlerin ter kokusunu artırdığı kanıtlandı. Her gün yiyoruz biz ama ya :)

Bezelye

Bezelyede bulunan protein kolay bir şekilde sindirilemiyor. Bu nedenle bağırsaklarda gaz miktarının artmasına neden oluyor. Bahsettiğimiz bu etki sonucunda vücutta ağır bir koku meydana gelebilir. Bezelyeden olumsuz bir şekilde etkilenmemek için 8 saat kadar suda bekletmeniz tavsiye ediliyor.

Balık

Bahsedeceğimiz sorun her balık için geçerli değildir, öncelikle bunu belirtelim. A vitamini yönünden zengin ve kolin (B4 vitamini) içeren balık çeşitleri, vücut kokusuna balık kokusunu da ekler. Bu balık türlerine örnek verecek olursak; alabalık ve ton balığını söyleyebiliriz.