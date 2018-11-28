Vücutta kötü kokuya neden olan 8 besin

Siz de şaşırdınız değil mi? :) İngiliz bilim insanı Cherles Stewart'a göre domatesin vücut kokusu ile bir ilişkisi söz konusu. Stewart'a göre domates saplarının kokusu ter kokusuyla çok benzer (kafanızda canlandırabildiniz mi?) Domateste bulunan terpen ve karotenoid maddeleri ter kokusunu tetikler. Yapılan çalışmalar ise bu düşünceyi destekliyor; terpen içerenbesinlerin ter kokusunu artırdığı kanıtlandı. Her gün yiyoruz biz ama ya :)
Bezelyede bulunan protein kolay bir şekilde sindirilemiyor. Bu nedenle bağırsaklarda gaz miktarının artmasına neden oluyor. Bahsettiğimiz bu etki sonucunda vücutta ağır bir koku meydana gelebilir. Bezelyeden olumsuz bir şekilde etkilenmemek için 8 saat kadar suda bekletmeniz tavsiye ediliyor.
Bahsedeceğimiz sorun her balık için geçerli değildir, öncelikle bunu belirtelim. A vitamini yönünden zengin ve kolin (B4 vitamini) içeren balık çeşitleri, vücut kokusuna balık kokusunu da ekler. Bu balık türlerine örnek verecek olursak; alabalık ve ton balığını söyleyebiliriz.
İyi bir protein kaynağı olan kırmızı etin içinde yüksek oranda vitamin, demir, fosfor, çinko ve kreatin bulunur. Kırmızı etin sindirimi ise bir hayli zordur. Özellikle son kullanma tarihi yaklaşmış, bozulmaya yüz tutan kırmızı etler vücut kokusunu olumsuz yönde etkiler.
Lahana, brokoli ve karnabahar kükürt içeren besin türlerindendir. Kükürt, istenmeyen kokuları meydana çıkarır ve gaz birikmesine neden olur.
Son derece düşük kalorili bir besin kaynağıdır. Diyet yapanlar için ideal bir sebzedir. Yüksek oranda antioksidan içerir, üstelik afrodizyak etkisi bulunur. Kuşkonmazı bu kadar övdükten sonra şimdi bir de neden ondan uzak kalmamız gerektiğinden bahsedelim :) Kuşkonmazı tükettiğinizde ter ve idrar kokusuna direkt etki eder. Bu etki ne yazık ki olumsuzdur.
Zaten kokusuna hepimiz aşinayız. Bu besini tükettiğinizde ağızda uzun süre kötü kokuya neden olabilir. Yerken bir kez daha düşünün. Özellikle davet ya da toplantı gibi kalabalık ortamlara gireceğiniz günler sofranızdan uzak tutun.
Çoğu insanın laktoza toleransı olmayabiliyor. Bu kişilerde bağırsak tarafından üretilen ve sindirime yardımcı olan laktaz enzimi az üretildiği için süt ürünleri tüketildiğinde anormal gaz üretimi, abdominal distansiyon ve gaz sıkışması görülebiliyor. Vücut, süt ürünlerindeki lösin, izolösin ve valini sindiremezse bu kötü kokulara sebep olabiliyor.
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