YEMEK

Vücutta kötü kokuya neden olan 8 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

Beslenme alışkanlıklarınızın ter kokusuna etki edeceğini hiç düşündünüz mü?

Vücutta kötü kokuya neden olan 8 besin

Domates

domates

Siz de şaşırdınız değil mi? :) İngiliz bilim insanı Cherles Stewart'a göre domatesin vücut kokusu ile bir ilişkisi söz konusu. Stewart'a göre domates saplarının kokusu ter kokusuyla çok benzer (kafanızda canlandırabildiniz mi?) Domateste bulunan terpen ve karotenoid maddeleri ter kokusunu tetikler. Yapılan çalışmalar ise bu düşünceyi destekliyor; terpen içerenbesinlerin ter kokusunu artırdığı kanıtlandı. Her gün yiyoruz biz ama ya :)

Bezelye

bezelye

Bezelyede bulunan protein kolay bir şekilde sindirilemiyor. Bu nedenle bağırsaklarda gaz miktarının artmasına neden oluyor. Bahsettiğimiz bu etki sonucunda vücutta ağır bir koku meydana gelebilir. Bezelyeden olumsuz bir şekilde etkilenmemek için 8 saat kadar suda bekletmeniz tavsiye ediliyor.

Balık

balık

Bahsedeceğimiz sorun her balık için geçerli değildir, öncelikle bunu belirtelim. A vitamini yönünden zengin ve kolin (B4 vitamini) içeren balık çeşitleri, vücut kokusuna balık kokusunu da ekler. Bu balık türlerine örnek verecek olursak; alabalık ve ton balığını söyleyebiliriz.

Kırmızı et

kırmızı et

İyi bir protein kaynağı olan kırmızı etin içinde yüksek oranda vitamin, demir, fosfor, çinko ve kreatin bulunur. Kırmızı etin sindirimi ise bir hayli zordur. Özellikle son kullanma tarihi yaklaşmış, bozulmaya yüz tutan kırmızı etler vücut kokusunu olumsuz yönde etkiler.

Lahana

Lahana, brokoli ve karnabahar kükürt içeren besin türlerindendir. Kükürt, istenmeyen kokuları meydana çıkarır ve gaz birikmesine neden olur.

Kuşkonmaz

kuşkonmaz

Son derece düşük kalorili bir besin kaynağıdır. Diyet yapanlar için ideal bir sebzedir. Yüksek oranda antioksidan içerir, üstelik afrodizyak etkisi bulunur. Kuşkonmazı bu kadar övdükten sonra şimdi bir de neden ondan uzak kalmamız gerektiğinden bahsedelim :) Kuşkonmazı tükettiğinizde ter ve idrar kokusuna direkt etki eder. Bu etki ne yazık ki olumsuzdur.

Turp

turp

Zaten kokusuna hepimiz aşinayız. Bu besini tükettiğinizde ağızda uzun süre kötü kokuya neden olabilir. Yerken bir kez daha düşünün. Özellikle davet ya da toplantı gibi kalabalık ortamlara gireceğiniz günler sofranızdan uzak tutun.

Süt ürünleri

süt

Çoğu insanın laktoza toleransı olmayabiliyor. Bu kişilerde bağırsak tarafından üretilen ve sindirime yardımcı olan laktaz enzimi az üretildiği için süt ürünleri tüketildiğinde anormal gaz üretimi, abdominal distansiyon ve gaz sıkışması görülebiliyor. Vücut, süt ürünlerindeki lösin, izolösin ve valini sindiremezse bu kötü kokulara sebep olabiliyor.

Vietnam uyduyla vuracakVietnam uyduyla vuracak
Türkiye'nin kendine has en özel 10 peyniriTürkiye'nin kendine has en özel 10 peyniri
Mevsimin en lezzetli ürünü hamsiyi güzel pişirmenin püf noktalarıMevsimin en lezzetli ürünü hamsiyi güzel pişirmenin püf noktaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ter kokusuna neden olan yiyecekler vücutta koku yaratan besinler

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Peker Açıkalın üçüncü kez baba oldu!

Peker Açıkalın üçüncü kez baba oldu!

Şişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurup

Şişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurup

Gastronomi kenti Hatay'ın damak çatlatan lezzeti: Kömbe

Gastronomi kenti Hatay'ın damak çatlatan lezzeti: Kömbe

Aklınızı başınızdan alır: Mynet Yemek'in en sevilen cheesecake tarifleri

Aklınızı başınızdan alır: Mynet Yemek'in en sevilen cheesecake tarifleri

İlginizi Çekebilir

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Vücuttaki iltihabı kökünden kurutuyor!

Bu besinlerin yedikçe boy uzattığı kanıtlandı

Bu besinler yedikçe boy uzatıyor

Bir yudumda bile şifa var! Hastalıklardan koruyor zayıflamaya yardımcı oluyor

Bir yudumunda şifa var! İçtikçe bakın ne etkisi yaratıyor

İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!

İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kendine has en özel 10 peyniri

Türkiye'nin kendine has en özel 10 peyniri

Mevsimin en lezzetli ürünü hamsiyi güzel pişirmenin püf noktaları

Mevsimin en lezzetli ürünü hamsiyi güzel pişirmenin püf noktaları

Gastronomi kenti Hatay'ın damak çatlatan lezzeti: Kömbe

Gastronomi kenti Hatay'ın damak çatlatan lezzeti: Kömbe

Aklınızı başınızdan alır: Mynet Yemek'in en sevilen cheesecake tarifleri

Mynet Yemek'in en sevilen cheesecake tarifleri

Şişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurup

Kabızlığı saatler içinde bitiren ev yapımı şurup

Doğru bildiğiniz yanlışları unutun! Mutfakta en sık yapılan 10 hata ve telafileri

Makarna suyunu neden lavaboya dökmemelisiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.