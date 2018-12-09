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Vurgun dizisine bir ünlü oyuncu daha katıldı! İşte Vurgun oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 09.12.2018 22:10 | Son Güncelleme

Gold Film'in FOX için hazırladığı 'Vurgun' dizisinin çekimleri geçtiğimiz perşembe günü başladı. Altan Dönmez'in yönettiği, Başar Başaran ile Emre Özdür'ün ise kaleme aldığı dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı ve büyük bütçeli projeleri arasında yer alıyor. Vurgun dizisinin kadrosuna bir ünlü oyuncu daha katıldı.

Vurgun dizisine bir ünlü oyuncu daha katıldı! İşte Vurgun oyuncu kadrosu

Erkan Petekkaya'nın, fabrikasında çıkan yangından son anda kurtarılan ancak 10 yıl komada kalan Kemal rolüne hayat verdiği dizide Kemal'in eşi Reyhan'ı Deniz Çakır, kardeşi Turan'ı Cemal Toktaş, ortağı Vedat'ı Emre Kınay, hemşiresi Asya'yı Begüm Birgören, en yakın arkadaşı Kayhan'ı İnanç Konukçu, yengesi Nezahat'i Aliye Uzunatağan, amcası Erdoğan'ı Altan Erkekli ve amcasının kızı Ece'yi ise Berna Koraltürk canlandırıyor.

FOX'un yeni yılda ekrana getireceği ve hikâyesi çok konuşulacak olan dizinin kadrosuna son olarak Filiz Ahmet katıldı. Ödüllü oyuncu Filiz Ahmet, "Vurgun"da Asya (Begüm Birgören) hemşirenin akıl hocası Mihri karakterine hayat verecek.

FİLİZ AHMET KİMDİR?
Filiz Ahmet, (d. 15 Nisan 1981, Üsküp, Yugoslavya bugün Makedonya), Türk sinema,dizi ve tiyatro oyuncusudur. 2003 yılında Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun oldu. Üsküp Türk Tiyatrosu'nda çalıştı. Tiyatro sanatçısı Lütfü Seyfullah'ın torunudur. Türkiye'deki projelerde yer almadan önce Üsküp'te ikamet etmekteydi.

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Lisede tıp eğitimi alan Filiz Ahmet anadili Türkçe dışında, Makedonca, Arnavutça, İsveççe, İngilizce, Sırpça ve biraz da Bulgarca bilmektedir. Konservatuvar sınavını birincilikle kazanan sanatçı Üsküp Türk Tiyatrosu'nda görev almaya devam etmektedir.[1] 2007-2009 yılları arasında Elveda Rumeli adlı dizide Zarife karakterini canlandırdı. Elveda Rumeli'nin ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nigar Kalfa karakterini canlandırdı. Bir intihar sahnesiyle diziden ayrılan oyuncu daha sonra Fox Tv'de yayınlanan Ruhumun Aynası dizisinde Gülpare karakterini canlandırdı.2016 Mayısında ise Hayat Şarkısı dizisine katıldı.

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