Vurgun dizisine bir ünlü oyuncu daha katıldı! İşte Vurgun oyuncu kadrosu

Erkan Petekkaya'nın, fabrikasında çıkan yangından son anda kurtarılan ancak 10 yıl komada kalan Kemal rolüne hayat verdiği dizide Kemal'in eşi Reyhan'ı Deniz Çakır, kardeşi Turan'ı Cemal Toktaş, ortağı Vedat'ı Emre Kınay, hemşiresi Asya'yı Begüm Birgören, en yakın arkadaşı Kayhan'ı İnanç Konukçu, yengesi Nezahat'i Aliye Uzunatağan, amcası Erdoğan'ı Altan Erkekli ve amcasının kızı Ece'yi ise Berna Koraltürk canlandırıyor.

FOX'un yeni yılda ekrana getireceği ve hikâyesi çok konuşulacak olan dizinin kadrosuna son olarak Filiz Ahmet katıldı. Ödüllü oyuncu Filiz Ahmet, "Vurgun"da Asya (Begüm Birgören) hemşirenin akıl hocası Mihri karakterine hayat verecek.

FİLİZ AHMET KİMDİR?

Filiz Ahmet, (d. 15 Nisan 1981, Üsküp, Yugoslavya bugün Makedonya), Türk sinema,dizi ve tiyatro oyuncusudur. 2003 yılında Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun oldu. Üsküp Türk Tiyatrosu'nda çalıştı. Tiyatro sanatçısı Lütfü Seyfullah'ın torunudur. Türkiye'deki projelerde yer almadan önce Üsküp'te ikamet etmekteydi.