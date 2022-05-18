'Wagatha Christie' davasında gerilim yükseliyor! Futbolcular da birbirine girdi: 'Saçma sapan konuşuyor'

Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney ile Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy arasındaki Wagatha Christie davasında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Wayne Rooney mahkemeye verdiği ifadede, İngiltere menajeri Roy Hodgson'ın Euro 2016 sırasında eşini 'sakinleştirmesi' için takım arkadaşıyla konuşmasını istediğini söyledi. Jamie Vardy ise eski takım arkadaşı Wayne Rooney'i "saçma sapan konuşmakla" suçladı.

"KAFASI KARIŞMIŞ"

Rooney, Yüksek Mahkeme'ye verdiği ifadede, takımın menajeri Roy Hodgson'ın ondan Leicester City'nin forvetiyle konuşup Euro 2016'da medya çalışmalarının dikkat dağıttığı söylenen eşi Rekebah'ı "sakinleştirmesini" istediğini söylemişti.

Vardy'nin temsilcileri tarafından salı günkü duruşmanın dışında yapılan açıklamaya göre, Vardy şöyle konuştu:

"Wayne saçma sapan konuşuyor. Herhalde kafası karışmış, çünkü benimle Becky'nin Euro 2016 sırasındaki medya çalışmalarıyla ilgili hiç konuşmadı.

Avukatı, "Bayan Vardy kendini pek iyi hissetmiyor" diyerek Vardy'nin mahkemeden erken ayrıldığını söyledi.

5 çocuk annesi ve yedi aylık hamile Rebekah Vardy, Coleen Rooney tarafından hikayeleri sızdırmakla suçlanmıştı. Gergin anların gitgide arttığı davada Vardy küçük kızına tecavüz tehdidi aldığını anlatmıştı.

