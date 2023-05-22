Wanda Nara ceketinin içine sadece sütyen giydi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın her paylaşımı olay oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Dekolteli pozlarıyla beğeni toplayan Wanda Nara bu defa göğüs dekolteli pozuyla büyüledi.

Wanda Nara son olarak siyah kombini ile dikkat çekti. Siyah düz bir ceket giyen ünlü isim ceketinin içerisine sadece sütyen giymeyi tercih etti. Göğüs dekoltesi ise olay oldu.

9 Aralık 1986 yılında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelen Wanda Nara, küçük yaştan itibaren modellik yaptı.

2007 yılında bir defile esnasında o zamanlar Barcelona forması giyen Maxi Lopez ile yakınlaştı.

Wanda Nara ve Maxi Lopez 2008 yılında evlend.. Maxi Lopez - Wanda Nara çiftinin birlikte üç çocukları dünyaya geldi. Önce Brezilya’da, sonra da Rusya’da yaşadılar.

Birçok takım değiştiren Lopez 2012 yılında İtalyan takımı Sampdoria'ya kiralandı. O dönem 19 yaşında olan Icardi de Sampdoria forması giyiyordu üç Arjantinli Maxi Lopez, Wanda Nara ve Icardi görüşüyorlardı.

2013 yılında Maxi Lopez ve Wanda Nara çifti boşandı. İkili birbirlerini ihanetle suçladılar. Basın Icardi ile Wanda Nara’nın yakınlaştığını yazıyordu. Bu hem İtalya’da hem de Arjantin’de şok etkisi yarattı.

2014 yılında Mauro Icardi ve Wanda Nara evlilik kararı aldı.





