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Wanda Nara'dan cüretkar pozlar... Sosyal medyada yürek hoplattı!

06.03.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'nin golcü oyuncusu Icardi'nin eşi Wanda Nara, yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Icardi'nin futbol hayatından çok eşiyle gündeme gelmesine herkes alışmış durumda... Instagram'da 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Wanda Nara, yaptığı paylaşımlarla sık sık kendinden söz ettiriyor. Yatağının içinden iç çamaşırıyla verdiği poz sosyal medyayı salladı.

Wanda Nara'dan cüretkar pozlar... Sosyal medyada yürek hoplattı!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Arjantin'in en iyi forvetleri arasında gösterilen Mauro Icardi, oynadığı futboldan çok eşiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada kendinden söz ettiriyor...

BÜYÜK PARALAR KAZANIYOR

wanda-nara-foto

Instagram hesabında 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Wanda Nara, yaptığı paylaşım başına para alıyor. Aldığı reklamlarla büyük paralar kazanan Nara, sosyal medyayı bir iş gibi kullanıyor. Kocası Icardi ile de paylaşımlar yapan Wanda Nara, cesur pozlarıyla kendinden söz ettiriyor...

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YATAĞIN İÇİNDEN VİDEO PAYLAŞTI

ayay

Yaptığı paylaşımlarla kendinden söz ettiren Wanda Nara, bu kez de yatağın içinden iç çamaşırıyla video çekti. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan video yine gündem olmayı başardı...

TÜM MAL VARLIĞINI EŞİNE DEVRETTİ

wanda-nara-hot

PSG'de forma giyen Mauro Icardi'den flaş bir hamle geldi. Eşi Wanda Nara'yı aldatmasının ardından ayrılan çift yeniden bir araya gelmişti. Büyük bir fedakarlıkta bulunan Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda'ya devretti. Icardi'nin bu süre zarfında tüm sözleşme haklarının da artık eşi Wanda Nara'da olacağı belirtildi.

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Wanda Nara Instagram
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