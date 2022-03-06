Wanda Nara'dan cüretkar pozlar... Sosyal medyada yürek hoplattı!

Arjantin'in en iyi forvetleri arasında gösterilen Mauro Icardi, oynadığı futboldan çok eşiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada kendinden söz ettiriyor...

BÜYÜK PARALAR KAZANIYOR

Instagram hesabında 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Wanda Nara, yaptığı paylaşım başına para alıyor. Aldığı reklamlarla büyük paralar kazanan Nara, sosyal medyayı bir iş gibi kullanıyor. Kocası Icardi ile de paylaşımlar yapan Wanda Nara, cesur pozlarıyla kendinden söz ettiriyor...

YATAĞIN İÇİNDEN VİDEO PAYLAŞTI

Yaptığı paylaşımlarla kendinden söz ettiren Wanda Nara, bu kez de yatağın içinden iç çamaşırıyla video çekti. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan video yine gündem olmayı başardı...

TÜM MAL VARLIĞINI EŞİNE DEVRETTİ

PSG'de forma giyen Mauro Icardi'den flaş bir hamle geldi. Eşi Wanda Nara'yı aldatmasının ardından ayrılan çift yeniden bir araya gelmişti. Büyük bir fedakarlıkta bulunan Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda'ya devretti. Icardi'nin bu süre zarfında tüm sözleşme haklarının da artık eşi Wanda Nara'da olacağı belirtildi.

