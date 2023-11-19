Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi kıskandıracak dans! Instagram hesabından paylaştı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon başında ise bonservisi alınan Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Wanda Nara'ya ikinci kez evlilik teklifi yapan Arjantinli yıldız, dikkatleri üzerine çekmişti.

Sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, performansı ve attığı gollerle beğeni toplamıştı.

Golcü oyuncunun eşi Wanda Nara ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

PARTNERİYLE SALSA YAPTI

Wanda Nara'nın partneriyle 'Despacito' şarkısı eşliğinde 'salsa' yaptığı görüntüler, milyonlarca kişi tarafından izlendi ve binlerce beğeni aldı.

Dansı izleyen kullanıcılar ise "Icardi'yi kıskandırır" şeklinde yorumlarda bulundu.





