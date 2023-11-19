SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi kıskandıracak dans! Instagram hesabından paylaştı

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi kıskandıracak dans! Instagram hesabından paylaştı

19.11.2023 19:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki sezondur Galatasaray'da top koşturan ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin hayat arkadaşı Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldızdan evlenme teklifi aldığını açıklamıştı. İkinci kez evlenmeye hazırlanan ünlü çift, düğünün yapılacağı yeri araştırıyordu. Öte yandan Wanda Nara'nın Instagram'dan yaptığı paylaşım, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon başında ise bonservisi alınan Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Wanda Nara'ya ikinci kez evlilik teklifi yapan Arjantinli yıldız, dikkatleri üzerine çekmişti.

Sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, performansı ve attığı gollerle beğeni toplamıştı.

image (51)

Golcü oyuncunun eşi Wanda Nara ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

PARTNERİYLE SALSA YAPTI

403738478_1067977657661333_7892002164190044870_n

Wanda Nara'nın partneriyle 'Despacito' şarkısı eşliğinde 'salsa' yaptığı görüntüler, milyonlarca kişi tarafından izlendi ve binlerce beğeni aldı.

Dansı izleyen kullanıcılar ise "Icardi'yi kıskandırır" şeklinde yorumlarda bulundu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dusan Tadic, ülkesini EURO 2024'e taşıdı!Dusan Tadic, ülkesini EURO 2024'e taşıdı!
Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!
Beşiktaş, Sakarya'da hata yapmadı!Beşiktaş, Sakarya'da hata yapmadı!
Anahtar Kelimeler:
Dans Wanda Nara Instagram Mauro Icardi galatasaray sezon
En Çok Okunan Haberler
Zamlı asgari ücret için canlı yayında rakam verdi!

Zamlı asgari ücret için canlı yayında rakam verdi!

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...

Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...

Almanya galibiyetine yaptığı yoruma tepki yağıyor!

Almanya galibiyetine yaptığı yoruma tepki yağıyor!

Wanda Nara'dan Icardi'yi kıskandıracak dans!

Wanda Nara'dan Icardi'yi kıskandıracak dans!

Dünyada merakla beklenen maç sonuçlandı

Dünyada merakla beklenen maç sonuçlandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.