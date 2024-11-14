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Wanda Nara ile Icardi mahkemelik oldu! Arjantinli yıldız ülkesinde gözaltına alındı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.11.2024 15:53
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi oldukça zor günlerden geçerken Wanda Nara ile yaşadıkları sonrası eski eşi ile mahkemelik oldu. Ayrıca golcü isim için gözaltı kararı çıkarıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Wanda Nara ile Icardi mahkemelik oldu! Arjantinli yıldız ülkesinde gözaltına alındı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son günlerde yaşadığı sakatlığın yanında Wanda Nara ile olan ilişkisi ile de gündemde olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Ortalık şimdi karıştı! Icardi, Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı! "O heriften hamilesin" dedi ve... Ortalık şimdi karıştı! Icardi, Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı! "O heriften hamilesin" dedi ve...

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

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Haberde, Icardi'nin Arjantin'de Nara ile buluştuğu ve şiddetli bir tartışma yaşadığı, ardından Wanda Nara'nın avukatlarının 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlattığı belirtildi. Öte yandan habere göre; Icardi'nin 15 Kasım'da Buenos Aires'teki 106 numaralı hukuk mahkemesine çıkması gerekiyor.

'GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI'

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Serkan Gazioğlu'nun haberine göre; Icardi'nin Wanda Nara'ya çocukları göstermemesi üzerine Wanda, cinsel şiddet şikayetinde bulundu ve Icardi için gözaltı kararı çıkarıldı.

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Wanda Nara son dakika galatasaray icardi
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