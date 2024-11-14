Wanda Nara ile Icardi mahkemelik oldu! Arjantinli yıldız ülkesinde gözaltına alındı

Son günlerde yaşadığı sakatlığın yanında Wanda Nara ile olan ilişkisi ile de gündemde olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Haberde, Icardi'nin Arjantin'de Nara ile buluştuğu ve şiddetli bir tartışma yaşadığı, ardından Wanda Nara'nın avukatlarının 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlattığı belirtildi. Öte yandan habere göre; Icardi'nin 15 Kasım'da Buenos Aires'teki 106 numaralı hukuk mahkemesine çıkması gerekiyor.

'GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI'

Serkan Gazioğlu'nun haberine göre; Icardi'nin Wanda Nara'ya çocukları göstermemesi üzerine Wanda, cinsel şiddet şikayetinde bulundu ve Icardi için gözaltı kararı çıkarıldı.