Wanda Nara imaj değiştirdi! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi hemen yorum yaptı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar aylardır konuşuluyor.

Magazin gündeminde ses getiren iddiaya göre; Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak istiyordu ve bu iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.

Son olarak Icardi'nin evinde makyajsız ve filtresiz görüntülenen Wanda Nara'nın doğal hali dile düşmüştü.

Yarı çıplak pozlarını paylaşarak gündeme gelen Wanda bu sefer imaj değiştirdi.

Wanda Nara bu sefer sarıya boyattığı saçlarıyla poz verip "Her zamanki sarışın" yorumunda bulundu.

Nara'nın kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi rapçi L-Gante, Nara'yı kalp emojisiyle Instragram hikayesinde paylaştıktan sonra Nara'nın Instagram'daki yeni imajının yer aldığı sarı saçlı fotoğrafına kalp emojisi koydu.