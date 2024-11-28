5202 TL'ye düştü! Salomon Elixir Actic Mid GTX Outdoor Ayakkabı'da büyük indirim

Soğuk havalar ve zorlu doğa koşullarıyla başa çıkmaya hazır mısınız? Uzun yürüyüşler ve outdoor aktivitelerde hem konfor hem de dayanıklılık sunan bir outdoor ayakkabısı, en büyük destekçiniz olabilir. Hafif yapısı, yumuşak tabanı ve dayanıklı malzemeleri sayesinde uzun yürüyüşlerde dahi ayaklarınızı yormadan güvenle ilerlemenizi sağlayan Salomon Elixir Activ Mid GTX Outdoor Ayakkabı, outdoor ayakkabılar arasında öne çıkan bir model. Hem de Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında çok daha cazip fiyatla satışta! Doğanın çağrısına yanıt vermek için hemen detaylara göz atın.

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Salomon Elixir Actic Mid GTX Outdoor Ayakkabı

Salomon Elixir Activ Mid GTX Outdoor Ayakkabı, zorlu doğa koşullarında maksimum konfor ve dayanıklılık sunmak için tasarlandı. Su geçirmez GORE-TEX teknolojisiyle donatılan bu bot, yağmurlu ve çamurlu hava koşullarında bile ayaklarınızı kuru tutuyor. Dayanıklı yapısı, her türlü araziye uyum sağlarken hafif orta tabanı sayesinde enerji kaybını minimumda tutuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün dün ulaştı, giyme şansım oldu. Öncelikle 1 numara büyük almanızı tavsiye ederim. Ayakkabıya gelince ürün hem bot kadar koruyucu hem de bir spor ayakkabı kadar hafif ve rahat. Gore-tex olduğu için tamamen su geçirmez. Tavsiye ederim."

"Ürünü çok beğendik duruşu içinin rahatlığı çok iyi."

Bu içerik 28 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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