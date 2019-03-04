Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara da futbolcu avcısıymış

Eşi Maxi Lopez'i Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Mauro Icardi ile aldattıktan sonra genç futbolcuyla evlenen Wanda Nara futbol gündemini sarsmıştı.

Uzun süre gündemden düşmeyen bu olay sonrası Maxi Lopez depresyona girerken, Wanda Nara ve Icardi ise kendilerini savunmuştu.

Wanda Nara'nın kız kardeşi olan Zaira Nara'nın da geçmişte futbolcularla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Arjantin'de modellik ve sunuculuk yapan Zaira, 3 yıl boyunca Manchester United'ın eski forveti Diego Forlan'la aşk yaşamıştı.

Nişanlanan ve evlenecekleri konuşulan çift, daha sonra Zaira'nın Forlan'dan soğuduğunu belirtmesi üzerine ayrılmıştı.

Zaira Nara, Forlan'dan sonra ünlü Arjantinli tenisçi Juan Monaco'yla birliktelik yaşamış ancak bu ilişkisi de sona ermişti.

Dünyaca ünlü birçok firmanın reklam çekiminde modellik yapan Zaira, ablasından farklı olarak işinde daha başarılı bir isim...

Wanda Nara, River Plate taraftarı ancak Zaira ise tam bir Boca fanatiği...



