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Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara da futbolcu avcısıymış

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 04.03.2019 19:10 | Son Güncelleme

Maxi Lopez'den boşanıp eşini aldattığı Mauro Icardi ile evlenen dünya futbolunun en çok konuştuğu kadınlardan biri olan Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara'nın da 'futbolcu avcısı' olduğu ortaya çıktı. Zaira 3 yıl boyunca aşk yaşadığı Diego Forlan'la evlenmekten son anda vazgeçmiş...

Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara da futbolcu avcısıymış

Eşi Maxi Lopez'i Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Mauro Icardi ile aldattıktan sonra genç futbolcuyla evlenen Wanda Nara futbol gündemini sarsmıştı.

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Uzun süre gündemden düşmeyen bu olay sonrası Maxi Lopez depresyona girerken, Wanda Nara ve Icardi ise kendilerini savunmuştu.

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Wanda Nara'nın kız kardeşi olan Zaira Nara'nın da geçmişte futbolcularla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Arjantin'de modellik ve sunuculuk yapan Zaira, 3 yıl boyunca Manchester United'ın eski forveti Diego Forlan'la aşk yaşamıştı.

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Nişanlanan ve evlenecekleri konuşulan çift, daha sonra Zaira'nın Forlan'dan soğuduğunu belirtmesi üzerine ayrılmıştı.

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Zaira Nara, Forlan'dan sonra ünlü Arjantinli tenisçi Juan Monaco'yla birliktelik yaşamış ancak bu ilişkisi de sona ermişti.

Dünyaca ünlü birçok firmanın reklam çekiminde modellik yapan Zaira, ablasından farklı olarak işinde daha başarılı bir isim...

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Wanda Nara, River Plate taraftarı ancak Zaira ise tam bir Boca fanatiği...

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Zaira Nara Mauro Icardi Maxi Lopez

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