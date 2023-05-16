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Wanda Nara'nın sütyensiz tarzı olay! Göğüs ucunu gizlemedi

16.05.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara her paylaşımıyla olay oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim iddialı ve cesur tarzı ile dikkat çekiyor. Dekolteli pozlarıyla sınır tanımayan Wanda Nara bu sefer sütyensiz tarzıyla çok konuşuldu.

Wanda Nara'nın sütyensiz tarzı olay! Göğüs ucunu gizlemedi

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Dekolteli pozlarıyla beğeni toplayan Wanda Nara bu defa sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

Wanda Nara son olarak spor tarzıyla gündem oldu. Siyah çizgili bir eşofman giyen Wanda Nara üzerine vücudunu saran siyah sırt dekolteli body giydi.

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İçine sütyen giymeyi tercih etmeyen ünlü isim göğüs uçlarını da gizlemedi. Ünlü ismin bu pozlarına sosyal medya beğeni ve yorum yağdı.

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9 Aralık 1986 yılında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelen Wanda Nara, küçük yaştan itibaren modellik yapmaya başladı.

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2007 yılında bir defile sırasında o zamanlar Barcelona forması giyen Maxi Lopez ile yakınlaştı.

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Wanda Nara ve Maxi Lopez 2008 yılında evlilik kararı aldılar. Maxi Lopez - Wanda Nara çiftinin birlikte üç çocukları oldu. Önce Brezilya’da, sonra da Rusya’da yaşadılar.

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Birçok takım değiştiren Lopez 2012 yılında İtalyan takımı Sampdoria'ya kiralandı. O dönem 19 yaşında olan Icardi de Sampdoria forması giyiyordu üç Arjantinli Maxi Lopez, Wanda Nara ve Icardi görüşmeye başladı.

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2013 yılında Maxi Lopez ve Wanda Nara çifti boşanma kararı aldı. İkili birbirlerini ihanetle suçladı. Basın Icardi ile Wanda Nara’nın yakınlaştığını yazıyordu. Bu hem İtalya’da hem de Arjantin’de şok etkisi yarattı.

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2014 yılında Mauro Icardi ve Wanda Nara evlilik kararı aldı.

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