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Wayne Rooney ve modellerin fotoğrafları sızdı! "Cinsel temas yoktu"

26.07.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü futbolcu Wayne Rooney, Snapchat modelleriyle parti yaptı. Evli olan futbolunun parti sonundaki otel odası görüntüleri sızınca ortalık karıştı.

Wayne Rooney ve modellerin fotoğrafları sızdı! "Cinsel temas yoktu"

Kariyerinde Manchester United, Everton, Derby Country gibi takımlarda forma giyen Wayne Rooney yakın zamanda futbolu bırakmıştı. Rooney, İngiltere'de verdiği parti sonrası gündem oldu.

Modellerin katıldığı parti sonrasında Rooney ve kızların otel odası görüntüleri sızdı. Yapılan bir açıklamada "Cinsel temas yoktu sadece harika bir geceydi" denildi.

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Wayne Rooney, Tayler Ryan ve 21 yaşındaki arkadaşı Elise Melvin ile sabaha kadar parti yaptıktan sonra görüntülerin sızmasıyla şoke oldu. Ortaya çıkan fotoğraflardan sonra Rooney, polisi aradı. Bir İngiliz internet sitesi bu fotoğraflardan sonra 'Mooney Rooney' manşetini attı.

Ekran Alıntısı

Rooney, fotoğraflarının izni olmadan çekildiğini ve yayılmasının kendisine ve ailesine zarar verdiğini açıkladı.

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Wayne Rooney'in ABD'de oynarken alkol sorunu yaşadığı bu yüzden evliliğinin sıkıntıya girdiği de gelen haberler arasında. Bu çıkan haberlerin ardından Rooney ailesini zor günler bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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