Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday dizisi 2. sezon yayınlanma tarihi belli mi?

Wednesday ikinci sezonunun ne zaman geleceği merak ediliyor. İlk sezonu 2022 yılında yayımlanan Netflix dizisi Wednesday, platformda yayımlanmasının üçüncü haftasında 1 milyar izlenme saatini aşmış ve en popüler dizilerden biri haline gelmişti. İşte Wednesday 2. sezonu hakkında detaylar...

WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk sezon 2021 sonbaharı ile 2022 baharı arasında çekildi ve yaklaşık sekiz ay sonra Netflix'te yayınlandı. Netflix Wednesday 2. sezonunu Ocak 2023'te yeniledi. Bu bilgiye göre, 2024 yazında veya sonbaharında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.

JENNA ORTEGA YAPIM KOLTUĞUNDA

The Addams Family film serisinin spin-off’u olarak tasarlanan dizinin yeni sezonunda başrol Jenna Ortega da yapımcı koltuğuna geçti. Ortega’nın yapım tarafına yükselmesi, genç aktrisin yaratıcı süreç üzerinde de daha fazla söz sahibi olabileceğini gösterdi.



