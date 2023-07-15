MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday dizisi 2. sezon yayınlanma tarihi belli mi?

Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday dizisi 2. sezon yayınlanma tarihi belli mi?

15.07.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wednesday 2. sezonu heyecanla bekleniyor. Netflix platformunda yayınlanan Wednesday ilk sezonuyla yoğun ilgi görmüştü. Yönetmenleri arasında Tim Burton’ın da bulunduğu dizi ocak ayında ikinci sezon onayını almıştı. Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı dizinin ilk sezonunu seyredenler 2. sezonun yayın tarihini araştırmaya koyuldu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday dizisi 2. sezon yayınlanma tarihi belli mi?

Wednesday ikinci sezonunun ne zaman geleceği merak ediliyor. İlk sezonu 2022 yılında yayımlanan Netflix dizisi Wednesday, platformda yayımlanmasının üçüncü haftasında 1 milyar izlenme saatini aşmış ve en popüler dizilerden biri haline gelmişti. İşte Wednesday 2. sezonu hakkında detaylar...

WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk sezon 2021 sonbaharı ile 2022 baharı arasında çekildi ve yaklaşık sekiz ay sonra Netflix'te yayınlandı. Netflix Wednesday 2. sezonunu Ocak 2023'te yeniledi. Bu bilgiye göre, 2024 yazında veya sonbaharında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.

JENNA

JENNA ORTEGA YAPIM KOLTUĞUNDA

The Addams Family film serisinin spin-off’u olarak tasarlanan dizinin yeni sezonunda başrol Jenna Ortega da yapımcı koltuğuna geçti. Ortega’nın yapım tarafına yükselmesi, genç aktrisin yaratıcı süreç üzerinde de daha fazla söz sahibi olabileceğini gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi terk etmişti! Doktorlar’ın Jülide’si son haliyle şaşırttı!Türkiye'yi terk etmişti! Doktorlar’ın Jülide’si son haliyle şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
jenna ortega wednesday ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.