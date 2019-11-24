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WhatsApp’a siyaset bulaştı: 400 bin kullanıcı engellendi!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, siyasi reklamlarla ilgili yaşanan sorunu sonunda çözdü. WhatsApp, siyasi reklam ve sahte haber sorununu çözmek adına tam 400 bin kullanıcıyı uygulamasından engelledi.

WhatsApp’a siyaset bulaştı: 400 bin kullanıcı engellendi!

WhatsApp, uzun süredir sahte haberlerle ve siyasi reklamlarla mücadele ediyor. Bu mücadelede oldukça yorulan WhatsApp, son olarak mücadelesini daha da kolaylaştırmak için çözümler geliştirmeye başlamıştı. Popüler uygulama, anlaşılan o ki en doğru çözümü binlerce kişiyi engellemekte buldu.

WHATSAPP MÜCADELE EDEBİLMEK İÇİN 400 BİN KİŞİYİ ENGELLEDİ

WhatsApp, siyasi reklam ve sahte haber sorununu çözmek için 400 bin kullanıcıyı engelledi. Bunun yanında WhatsApp, sahte haberlerin yayılmalarını da engellemek için uygulama içerisinde atılacak mesajların içeriğine de birtakım kısıtlamalar getirdi ve tek bir mesajın artık yalnızca 5 gruba yönlendirilmesine izin verir hale geldi. Önceden bu sayı, 256 grup ile sınırlıydı.

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WHATSAPP’TAN GİZLİLİK KONUSUNDA ENDİŞELENMEYİN UYARISI

WhatsApp, bu tür kısıtlamaların sahte haber ve siyasi reklamları olabildiğince ortadan kaldıracağını söylese de WhatsApp’ı daha da kısıtlanmış bir hale getirdiğine dair eleştirilerin de hedefi haline geliyor. Bu yüzden açıklamasında alınan kararların, mesajlaşma içeriğini değil hesap davranışlarını hedef aldıklarını söyleyen WhatsApp, gizlilik ve güvenlik sorunları için sade kullanıcıların endişelenmemesi gerektiğini ifade ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp siyaset yalan haber

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