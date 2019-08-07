Mynet Trend

WhatsApp çıkartmalar WhatsApp Web’e de gelebilir

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 07.08.2019 08:53 | Son Güncelleme

Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda iOS ve Android platformlarında sticker yani çıkartma özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, bu yeniliği ile büyük beğeni toplamıştı.

WhatsApp çıkartmalar WhatsApp Web’e de gelebilir
  1. parti uygulamalar ile kendi çıkartmalarınızı da uygulamaya ekleyebilmeniz, bu özelliğin kullanımını arttırmıştı. Ancak bu özellik maalesef ki WhatsApp Web sürümünde yer almıyordu.

WhatsApp’ın Web sürümü ve uygulamalarında hali hazırda yer alan Sticker’ları kullanabiliyordunuz. Ancak WABetaInfo’nun sızıntısına göre çok yakında 3. parti çıkartma paketlerini WhatsApp’ın Web sürümünde de kullanabileceksiniz.

Telefonunuzdan tanımladığınız paketler otomatik olarak WhatsApp hesabınıza eklenecek ve bu sayede Web sürümünde eş zamanlı olarak kullanabileceksiniz. Son olarak WhatsApp’ın telefon numarasından bağımsız bir sürüm üzerinde çalıştığını ve bu sayede telefona bağlı kalmadan WhatsApp Web’i dilediğiniz cihazda açabileceğinizi belirtelim.

Ek vergiler açıklandı! Oyun konsolları zamlandı!

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Oyun tutkunlarına kötü haber! Oyun tutkunlarına kötü haber!
Tesla geliştirdi! Evcil hayvan sahipleri çok beğendiTesla geliştirdi! Evcil hayvan sahipleri çok beğendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp whatsapp web

En Çok Okunan Trend Haberler

Ailesi sinir krizi geçirdi! Oğlu babasını bu halde buldu!

Ailesi sinir krizi geçirdi! Oğlu babasını bu halde buldu!

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Tüm Türkiye'yi ağlatan olay! Son görüntüleri ortaya çıktı

Tüm Türkiye'yi ağlatan olay! Son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LG, IFA 2019 etkinliği için bugün yeni bir duyuru yaptı

LG'den IFA 2019 için yeni duyuru

Ağustos ayında hangi oyunlar çıkacak?

İşte Ağustos'ta çıkacak oyunlar

Journey sonunda iOS platformuna geldi

Büyük bir merakla bekleniyordu! iOS'a geldi

Apple ve Google artık yapmıyor, peki Amazon?

Apple ve Google artık yapmıyor, peki Amazon?

Oppo A5s Türkiye’de satışa sunuldu

Türkiye’de satışa sunuldu

Huawei Mate 30 Pro oldukça iddialı geliyor

Huawei'nin yeni modeli iddialı geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.