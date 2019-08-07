WhatsApp çıkartmalar WhatsApp Web’e de gelebilir

parti uygulamalar ile kendi çıkartmalarınızı da uygulamaya ekleyebilmeniz, bu özelliğin kullanımını arttırmıştı. Ancak bu özellik maalesef ki WhatsApp Web sürümünde yer almıyordu.

WhatsApp’ın Web sürümü ve uygulamalarında hali hazırda yer alan Sticker’ları kullanabiliyordunuz. Ancak WABetaInfo’nun sızıntısına göre çok yakında 3. parti çıkartma paketlerini WhatsApp’ın Web sürümünde de kullanabileceksiniz.

Telefonunuzdan tanımladığınız paketler otomatik olarak WhatsApp hesabınıza eklenecek ve bu sayede Web sürümünde eş zamanlı olarak kullanabileceksiniz. Son olarak WhatsApp’ın telefon numarasından bağımsız bir sürüm üzerinde çalıştığını ve bu sayede telefona bağlı kalmadan WhatsApp Web’i dilediğiniz cihazda açabileceğinizi belirtelim.

Ek vergiler açıklandı! Oyun konsolları zamlandı!

