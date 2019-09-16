Mynet Trend

WhatsApp dosya gönderme kotasını 100 MB'ye yükseltti

mustafa.saygin mustafa.saygin
TEKNOLOJİ  | 16.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

WhatsApp, dosya gönderme kotasını 100 MB'ye yükselttiğini duyurdu.

WhatsApp dosya gönderme kotasını 100 MB'ye yükseltti

Dijital dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olna WhatsApp 16 MB olan dosya gönderme kotasını 100 MB'ye yükselttiğini duyurdu.

TWITTER'DAN DUYURDU

WhatsApp resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB’a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp’ı kullanın” ifadelerine yer verdi.

PARTNER Soğuk algınlığının şifa kaynağı Soğuk algınlığının şifa kaynağı
Yeni iPhone'ları almaya değer mi?Yeni iPhone'ları almaya değer mi?
Netflix'ten Witcher'a büyük yatırım! Netflix'ten Witcher'a büyük yatırım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp dosya gönderme kotası

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Uyarı yapıldı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Uyarı yapıldı

Sarıkamış'ta görüntülendiler...

Sarıkamış'ta görüntülendiler...

Bu mesajı paylaştı! Sonrası korkunç

Bu mesajı paylaştı! Sonrası korkunç

Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi

Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni iPhone modellerini almaya değer mi? Apple, Huawei, Honor'da son gelişmeler!

Yeni iPhone'ları almaya değer mi?

Netflix Witcher serisi için büyük yatırım yaptı

Netflix'ten Witcher'a büyük yatırım!

'Uçan taksi' ilk kez havalandı

'Uçan taksi' ilk kez havalandı

Instagram çok şaşıracağınız özelliği ile kullanıcılarını memnun edecek 

Instagram'dan bomba özellik!

Lenovo’dan uygun fiyatlı akıllı saat

Şarjı 7 gün dayanıyor!

Toyota güneş enerjili otomobil için çekimser konuştu

Toyota'dan kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.