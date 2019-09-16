WhatsApp dosya gönderme kotasını 100 MB'ye yükseltti

Dijital dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olna WhatsApp 16 MB olan dosya gönderme kotasını 100 MB'ye yükselttiğini duyurdu.
TWITTER'DAN DUYURDU
WhatsApp resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB’a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp’ı kullanın” ifadelerine yer verdi.
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