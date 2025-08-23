Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

WhatsApp grubunda kadın çalışanları puanlayıp fantezi kurdular! O yöneticiler kovuldu

İngiltere'de uzun yıllardır bir şirkette yönetici olarak çalışan iki şahıs, kurdukları WhatsApp grubunda kadın çalışanlarla ilgili müstehcen konuşmalar ve puanlama yaptıkları için kovuldu.

WhatsApp grubunda kadın çalışanları puanlayıp fantezi kurdular! O yöneticiler kovuldu

İngiltere'de Richard Sharp ve Dean Lewis isimli yöneticilerin de aralarında bulunduğu toplam yedi çalışan, kadın meslektaşları hakkında "ağır derecede aşağılayıcı" yorumlarda bulundu.

WhatsApp grubunda kadın çalışanları puanlayıp fantezi kurdular! O yöneticiler kovuldu 1

GİZLİCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR, FANTEZİLER...

"Xylem Massacre" adı verilen WhatsApp grubunda bir kadın yöneticiyle ilgili fanteziler, Pamuk Prenses ve Pinokyo'nun yetişkin içerikli karikatürleri, hatta gizlice çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı.

WhatsApp grubunda kadın çalışanları puanlayıp fantezi kurdular! O yöneticiler kovuldu 2

WhatsApp grubundaki mesajların bir muhbir tarafından şirket yönetimine bildirilmesiyle olay ortaya çıktı. Uzun yıllar şirkette yönetici olarak çalışan şahıslar daha sonra işten çıkarıldı. Sharp ve Lewis, haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek şirkette dava açtı. Mahkeme, disiplin sürecinde bazı usul eksiklikleri olsa da iki yöneticinin adil bir yargılama sonucunda da kovulacağını belirterek tazminat taleplerini reddetti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petrol fabrikasında patlama! Halk acil tahliye edildi! Petrol fabrikasında patlama! Halk acil tahliye edildi!
Bahşiş için ölümü göze aldı! Metrelerce koşup bakın ne yaptı!Bahşiş için ölümü göze aldı! Metrelerce koşup bakın ne yaptı!

Anahtar Kelimeler:
whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Petrol fabrikasında patlama! Halk acil tahliye edildi!

Petrol fabrikasında patlama! Halk acil tahliye edildi!

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Kıraathanede yoga yapan kadının videosuna tepki yağdı!

Kıraathanede yoga yapan kadının videosuna tepki yağdı!

Sevgilisinden ayrıldı, paraşütünü açmadı! Ölüme atladı

Sevgilisinden ayrıldı, paraşütünü açmadı! Ölüme atladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.