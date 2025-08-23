WhatsApp grubunda kadın çalışanları puanlayıp fantezi kurdular! O yöneticiler kovuldu

İngiltere'de Richard Sharp ve Dean Lewis isimli yöneticilerin de aralarında bulunduğu toplam yedi çalışan, kadın meslektaşları hakkında "ağır derecede aşağılayıcı" yorumlarda bulundu.

GİZLİCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR, FANTEZİLER...

"Xylem Massacre" adı verilen WhatsApp grubunda bir kadın yöneticiyle ilgili fanteziler, Pamuk Prenses ve Pinokyo'nun yetişkin içerikli karikatürleri, hatta gizlice çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı.

WhatsApp grubundaki mesajların bir muhbir tarafından şirket yönetimine bildirilmesiyle olay ortaya çıktı. Uzun yıllar şirkette yönetici olarak çalışan şahıslar daha sonra işten çıkarıldı. Sharp ve Lewis, haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek şirkette dava açtı. Mahkeme, disiplin sürecinde bazı usul eksiklikleri olsa da iki yöneticinin adil bir yargılama sonucunda da kovulacağını belirterek tazminat taleplerini reddetti.