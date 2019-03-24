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WhatsApp'ın bomba özelliği bugün ortaya çıktı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 24.03.2019 08:25 | Son Güncelleme

WhatsApp'a gelen yeni özellik çok konuşulacak. İşte milyonlarca Whatsapp kullanıcısını yakından ilgilendiren gelişme.

WhatsApp'ın bomba özelliği bugün ortaya çıktı

WhatsApp'a bu sabah yeni bir özellik geldi. WhatsApp'ta kullanıcılar atılan mesajın üzerine bir süre basılı tutunca, 'İletildi' mesajını görüyor.

ATTIĞINIZ MESAJ KAÇ KEZ 'İLETİLDİ'

WhatsApp uygulamasına eklenen yeni özellik ile birlikte bir mesajın kaç defa iletildiğini görebileceksiniz. Yani atılan mesaj attığınız kişi dışında başkalarıyla da paylaşıyor mu görebileceksiniz.

BETA SÜRÜMÜ KULLANIMDA

Beta sürümü kullanımda olan bu özelliğin sahte haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla geliştirildiği düşünülüyor.

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Whatsapp whatsapp yeni özelliği

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