WhatsApp'ın bomba özelliği bugün ortaya çıktı

WhatsApp'a bu sabah yeni bir özellik geldi. WhatsApp'ta kullanıcılar atılan mesajın üzerine bir süre basılı tutunca, 'İletildi' mesajını görüyor.
ATTIĞINIZ MESAJ KAÇ KEZ 'İLETİLDİ'
WhatsApp uygulamasına eklenen yeni özellik ile birlikte bir mesajın kaç defa iletildiğini görebileceksiniz. Yani atılan mesaj attığınız kişi dışında başkalarıyla da paylaşıyor mu görebileceksiniz.
BETA SÜRÜMÜ KULLANIMDA
Beta sürümü kullanımda olan bu özelliğin sahte haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla geliştirildiği düşünülüyor.
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