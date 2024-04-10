Whatsapp konuşmaları dışarı sızdı! Mehmet Büyükekşi aday olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ile bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurulu açıklanan tarih 18 Temmuz'dan önce gitmesi için kulüplerden bazıları noter onaylı imza toplamaya başlamıştı.

BÜYÜKEKŞİ ADAY OLACAK MI?

Yapılan açıklamada mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday olup olmayacağına dair bir ibare bulunmazken, Murat Özbostan bugünkü yazısında dikkat çeken bir detay kaleme aldı.

KONUŞMALAR DIŞARI SIZDI

Buna göre Whatsapp grubuna Mecnun Otyakmaz, "Mehmet Büyükekşi ile konuştum, aday olmuyor" diye mesaj atıyor. Ve bu satırlar dışarıya sızıyor.

"YARDIMCI ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK"

Öte yandan TFF Başkanlığı için adaylar konuşulmaya başlanırken Candaş Tolga Işık, Servet Yardımcı'nın adaylığını açıklamaya hazırlandığını dile getirdi.





