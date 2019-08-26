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WhatsApp, Memoji’ye destek veriyor

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TEKNOLOJİ  | 26.08.2019 08:15 | Son Güncelleme

Apple, iOS 12 ile birlikte Memoji adını verdiği emojimsi özelliğini kullanıma sunmuştu. iOS 13 ile birlikte memojileri özelleştirme imkanı sunan Apple, bu özelliği sadece iMessage’da kullanıma sunmuş ancak geliştiricilerin de bunları kullanabileceğini belirtmişti. Bugün ise popüler mesajlaşma devi WhatsApp, Memoji’ye destek vermeye başladı.

WhatsApp, Memoji’ye destek veriyor

TestFlight üzerinden yayınlanan WhatsApp Beta 2.19.20 sürümü ile artık sticker gönderir gibi WhatsApp’tan memoji gönderebileceksiniz. Şimdilik Beta aşamasında olan bu özellik ilerleyen günlerde diğer kullanıcılara da sunulacak.

Beta aşamasında olan bu özelliği kullandığınızda aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi memojileriniz sticker olarak gönderilecek. iOS 13’te kişiselleştirdiğim yeni memojileri iMessage’dan sonra WhatsApp’ta da kullanmak oldukça hoş bir detay olmuş.

Bakalım Apple’ın emojilere alternatif olarak geliştirdiği memojiler bir standart haline gelip, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında da kullanıma sunulacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp memoji

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