WhatsApp, Memoji’ye destek veriyor

TestFlight üzerinden yayınlanan WhatsApp Beta 2.19.20 sürümü ile artık sticker gönderir gibi WhatsApp’tan memoji gönderebileceksiniz. Şimdilik Beta aşamasında olan bu özellik ilerleyen günlerde diğer kullanıcılara da sunulacak.

Beta aşamasında olan bu özelliği kullandığınızda aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi memojileriniz sticker olarak gönderilecek. iOS 13’te kişiselleştirdiğim yeni memojileri iMessage’dan sonra WhatsApp’ta da kullanmak oldukça hoş bir detay olmuş.

Bakalım Apple’ın emojilere alternatif olarak geliştirdiği memojiler bir standart haline gelip, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında da kullanıma sunulacak mı?

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