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WhatsApp sonunda sesimizi duydu! İstenmeyen grup sorununa çözüm

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
TEKNOLOJİ  | 15.02.2019 14:14 | Son Güncelleme

Pek çoğumuzun ortak derdi istenmeyen, birden bire telefonda beliren WhatsApp grupları! İçinde olmak istemediğiniz, boş muhabbetlerin döndüğü, ama çıksak da yanlış anlaşılacağımız büyük ikilemler yaşatan bir sorun bu! Ve WhatsApp sonunda sesimizi duydu!

WhatsApp sonunda sesimizi duydu! İstenmeyen grup sorununa çözüm

WaBetaInfo'nın haberine göre, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bir yenilik daha sundu.

Gelelim konuya! WhatsApp'ta grup özelliğini kullanmayan yoktur. Aile grubu, gıybet grubu, iş arkadaşları, lise arkadaşları derken onlarca grup içinde buluyoruz kendimizi... Bu sohbetlerin en büyük eksiği ise davetiyesiz, sorgusuz sualsiz bir anda kendinizi içinde bulmanız.

whatsapp-grubu-nasil-yonetilir

Kabul edelim bu grupların bir çoğu can sıkıcı olabiliyor. İşte bu noktada WhastApp yeni güncellemesiyle bu sorunu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

whatsapp_bildirimler

Gruplara sizin isteminiz dışında artık giremeyeceksiniz! Öncelikle size bir istek gelecek.

Henüz test aşamasında olan güncelleme, aktif hale geldikten sonra bu adımları izleyerek bu soruna çözüm sağlayabilirsiniz.

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Davetiyelerin süresi 72 saat olacak. Bu süre zarfında cevaplanmayan davetiyeler kaybolacak. Yani eğer bir gruba katılmak istemiyorsanız cevapsız bırakmanız yeterli. Ayrıca aynı gruptan aynı anda 2 davetiye alamayacaksınız.

2

Herkes

Kişilerim

Hiç Kimse

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Whatsapp güncelleme whatsapp grupları

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