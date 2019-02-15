WhatsApp sonunda sesimizi duydu! İstenmeyen grup sorununa çözüm

WaBetaInfo'nın haberine göre, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bir yenilik daha sundu.

Gelelim konuya! WhatsApp'ta grup özelliğini kullanmayan yoktur. Aile grubu, gıybet grubu, iş arkadaşları, lise arkadaşları derken onlarca grup içinde buluyoruz kendimizi... Bu sohbetlerin en büyük eksiği ise davetiyesiz, sorgusuz sualsiz bir anda kendinizi içinde bulmanız.

Kabul edelim bu grupların bir çoğu can sıkıcı olabiliyor. İşte bu noktada WhastApp yeni güncellemesiyle bu sorunu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Gruplara sizin isteminiz dışında artık giremeyeceksiniz! Öncelikle size bir istek gelecek.

Henüz test aşamasında olan güncelleme, aktif hale geldikten sonra bu adımları izleyerek bu soruna çözüm sağlayabilirsiniz.

Davetiyelerin süresi 72 saat olacak. Bu süre zarfında cevaplanmayan davetiyeler kaybolacak. Yani eğer bir gruba katılmak istemiyorsanız cevapsız bırakmanız yeterli. Ayrıca aynı gruptan aynı anda 2 davetiye alamayacaksınız.

Herkes

Kişilerim

Hiç Kimse

