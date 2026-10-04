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WhatsApp’ta bu ayarı açınca sohbetin kuralları değişecek! 4 kısıtlama geliyor

WhatsApp’ın Restricted Chat özelliği, Android ve iOS’ta bazı beta kullanıcılarına sunulmaya başladı. Kullanıcının seçtiği sohbetlerde etkinleştirilen özellik, otomatik medya kaydetmeyi, konuşmayı dışa aktarmayı, Meta AI kullanımını ve bağlı cihazlardan erişimi kısıtlıyor. WABetaInfo’ya göre özellik şimdilik yalnızca birebir sohbetlerde açılabiliyor.

WhatsApp’ta bu ayarı açınca sohbetin kuralları değişecek! 4 kısıtlama geliyor
Enes Çırtlık

Geçen ay geliştirme aşamasında olduğu öğrenilen Restricted Chat, Gelişmiş Sohbet Gizliliği (Advanced Chat Privacy) özelliğinin geliştirilmiş hâli olarak geliyor. WABetaInfo’nun haberine göre yeni seçenek, WhatsApp’ın Android ve iOS beta programlarına katılan bazı kullanıcılara açılmaya başladı.

TÜİK’in 2026 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre WhatsApp, yüzde 90 ile Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması.

HANGİ SÜRÜMLERDE, KİMLERE AÇIK?

WABetaInfo, özelliğin Android’de beta testçilerine açıldığını 2.26.39.11 sürümünde saptadığını yazıyor. iOS’ta ise özellik, 26.39.10.20 beta sürümünde bazı kullanıcılara sunuluyor. Sitenin aktardığına göre iOS tarafında özellik, TestFlight’taki son güncellemeyi kuran bazı kullanıcılara açık; dağıtım kademeli yapıldığı için bazı kullanıcıların beklemesi gerekebilir.

WABetaInfo’ya göre Restricted Chat şimdilik yalnızca bireysel sohbetlerde açılabiliyor; grup sohbetlerinde henüz kullanılamıyor.

WhatsApp’ta bu ayarı açınca sohbetin kuralları değişecek! 4 kısıtlama geliyor 1


Görsel: WABetaInfo

RESTRICTED CHAT NASIL AÇILIYOR?

Özellik isteğe bağlı çalışıyor. Tüm sohbetlerde varsayılan olarak etkinleşmiyor; kullanıcıların ilgili konuşmanın sohbet bilgileri ekranından seçeneği kendilerinin açması gerekiyor.

HANGİ KISITLAMALAR UYGULANIYOR?

Restricted Chat etkinleştirildiğinde WhatsApp, konuşmaya bir bilgilendirme mesajı ekliyor. Ardından sohbetin katılımcıları için dört kısıtlama uygulanıyor:

  • Medya dosyaları cihaza otomatik kaydedilemiyor.
  • Sohbet dışa aktarılamıyor.
  • Konuşmada Meta AI özellikleri kullanılamıyor.
  • Sohbet bağlı cihazlardan kullanılamıyor.

WhatsApp, bağlı cihazlara getirilen sınırın, konuşmadaki kişilerin resmi olmayan istemciler veya yapay zekâ ajanları aracılığıyla sohbete erişmesini önlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

WhatsApp’ta bu ayarı açınca sohbetin kuralları değişecek! 4 kısıtlama geliyor 2


Görsel: WABetaInfo

ŞİFRELEME İÇİN BU SEÇENEĞİ AÇMAK GEREKMİYOR

Restricted Chat’in açık veya kapalı olması, konuşmanın uçtan uca şifreleme durumunu değiştirmiyor. WhatsApp, her iki durumda da sohbetteki mesajların ve aramaların uçtan uca şifrelemeyle korunduğunu vurguluyor.

HERKESE NE ZAMAN GELECEK?

Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belli değil. Şimdilik denemek isteyenlerin WhatsApp’ın beta programına katılması gerekiyor. Ancak özellik yalnızca bazı beta kullanıcılarına açılmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp
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