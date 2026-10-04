WhatsApp’ta bu ayarı açınca sohbetin kuralları değişecek! 4 kısıtlama geliyor

Geçen ay geliştirme aşamasında olduğu öğrenilen Restricted Chat, Gelişmiş Sohbet Gizliliği (Advanced Chat Privacy) özelliğinin geliştirilmiş hâli olarak geliyor. WABetaInfo’nun haberine göre yeni seçenek, WhatsApp’ın Android ve iOS beta programlarına katılan bazı kullanıcılara açılmaya başladı.
TÜİK’in 2026 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre WhatsApp, yüzde 90 ile Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması.
WABetaInfo, özelliğin Android’de beta testçilerine açıldığını 2.26.39.11 sürümünde saptadığını yazıyor. iOS’ta ise özellik, 26.39.10.20 beta sürümünde bazı kullanıcılara sunuluyor. Sitenin aktardığına göre iOS tarafında özellik, TestFlight’taki son güncellemeyi kuran bazı kullanıcılara açık; dağıtım kademeli yapıldığı için bazı kullanıcıların beklemesi gerekebilir.
WABetaInfo’ya göre Restricted Chat şimdilik yalnızca bireysel sohbetlerde açılabiliyor; grup sohbetlerinde henüz kullanılamıyor.
Özellik isteğe bağlı çalışıyor. Tüm sohbetlerde varsayılan olarak etkinleşmiyor; kullanıcıların ilgili konuşmanın sohbet bilgileri ekranından seçeneği kendilerinin açması gerekiyor.
Restricted Chat etkinleştirildiğinde WhatsApp, konuşmaya bir bilgilendirme mesajı ekliyor. Ardından sohbetin katılımcıları için dört kısıtlama uygulanıyor:
WhatsApp, bağlı cihazlara getirilen sınırın, konuşmadaki kişilerin resmi olmayan istemciler veya yapay zekâ ajanları aracılığıyla sohbete erişmesini önlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor.
Restricted Chat’in açık veya kapalı olması, konuşmanın uçtan uca şifreleme durumunu değiştirmiyor. WhatsApp, her iki durumda da sohbetteki mesajların ve aramaların uçtan uca şifrelemeyle korunduğunu vurguluyor.
Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belli değil. Şimdilik denemek isteyenlerin WhatsApp’ın beta programına katılması gerekiyor. Ancak özellik yalnızca bazı beta kullanıcılarına açılmış durumda.
Okuyucu Yorumları 0 yorum