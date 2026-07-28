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WhatsApp'ta bunu paylaşanlar yandı! 3 yıla kadar hapis istenebilecek

WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmaların ekran görüntüsünü alıp izinsiz şekilde başkalarıyla paylaşanları ilgilendiren önemli bir yargı kararı gündeme geldi. Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına göre, belirli şartların oluşması halinde özel mesajların ekran görüntüsünü hukuka aykırı şekilde paylaşan kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.

Gökçen Kökden

Yargıtay, WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmaların üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin dikkat çeken bir emsal karara imza attı. Karar, WhatsApp'ta alınan her ekran görüntüsünü otomatik olarak suç kapsamına almıyor. Ancak iki kişi arasında geçen özel yazışmaların, mesaj sahibinin rızası olmadan üçüncü kişilerle paylaşılması bazı durumlarda "özel hayatın gizliliğinin ihlali" kapsamında değerlendirilebiliyor.

Bu nedenle, ekran görüntüsünün hangi amaçla alındığı ve nasıl kullanıldığı hukuki açıdan önem taşıyor.

ŞİKAYET HALİNDE HAPİS CEZASI GÜNDEME GELEBİLİR

Show TV'nin haberine göre, mesaj sahibinin bilgisi ve rızası olmadan yapılan paylaşım nedeniyle mağdurun şikâyetçi olması durumunda, paylaşımı yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilebiliyor.

Her olayın kendi koşulları içinde değerlendirildiğini belirten hukukçular, yazışmanın niteliği, paylaşım şekli ve olayın özelliklerinin yargılama sürecinde belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.

UZMANDAN "ÖZEL YAZIŞMA" UYARISI

WhatsApp ta bunu paylaşanlar yandı! 3 yıla kadar hapis istenebilecek 1

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Kevser Yıldırım, özel mesajların izinsiz şekilde başkalarıyla paylaşılmasının hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Yıldırım, özellikle yazışmaların herkesin erişimine açık bir ortamda bulunmadığını vurgulayarak, özel mesajların üçüncü kişilerle paylaşılmasının gizlilik hakkı açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

GÜNLÜK HAYATTA SIK YAPILAN BİR ALIŞKANLIK

Pek çok kişi önemli gördüğü konuşmaları daha sonra kullanmak amacıyla ekran görüntüsü alıyor. Bazı kullanıcılar ise bu görüntüleri arkadaşları, aile bireyleri veya farklı kişilerle paylaşabiliyor. Ancak Yargıtay'ın gündeme gelen emsal kararı, özel yazışmaların izinsiz şekilde paylaşılmasının hukuki sorumluluk doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle başkalarına ait mesajların paylaşılmadan önce kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp teknoloji
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