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WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
TEKNOLOJİ  | 01.12.2018 17:04 | Son Güncelleme

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

Son yayınlanan WhatsApp beta güncellemesi, şirketin ardışık sesli mesaj özelliğini yayınlamaya hazırlandığını gösteriyor.

OYNAT TUŞUNA GEREK KALMAYACAK!

WhatsApp'ta sesli mesaj özelliği yenileniyor. Henüz test aşamasında olan özellik sayesinde art arda gönderilen ses kayıtları bir kez 'oynat' tuşuna basıldığında otomatik olarak oynamaya başlayacak ve her ses kaydı için 'oynat' tuşuna basmaya gerek kalmayacak

Ardışık sesli mesaj özelliği, art arda birden fazla sesli mesaj alan kullanıcıların, ilk sesli mesajı oynatmaya başlamasıyla birlikte tüm sesli mesajların art arda oynatılmasına dayanıyor. Böylece kullanıcılar tüm mesajları dinlemek için tek tek oynat butonuna basmak zorunda kalmıyorlar.

WhatsApp, tüm sesli mesajlar oynatıldığında kullanıcıları özel bir sesle uyarıyor. Bu ses, oynatılabilecek bir sesli mesaj olduğunda farklı, tüm sesli mesajlar oynatıldığında farklı tonda oluyor. Böylece kullanıcılar hiçbir sesli mesajı dinlemeden geçmemiş oluyorlar. (ntv)

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp sesli mesaj değşiklik

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