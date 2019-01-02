WhatsApp'tan çok konuşulacak karar! Artık bu telefonlarda kullanılamayacak

WhatsApp kullanmakta olan milyonlarca kişiyi oldukça yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Şirket, bugün saat 8 sıralarında aldığı bir kararla birlikte bazı eski model telefonlara olan desteğini geri çekme kararı aldı.

WhatsApp'ın aldığı bu karar doğrultusunda popüler mesajlaşma uygulaması artık bu telefonlarda kurulu olsa bile çalışmayacak, kullanıcılar yeni bir telefon kullanması için yönlendirilecek.

Peki WhatsApp'ın bu kararından hangi telefonlar etkilenecek?