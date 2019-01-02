TREND

WhatsApp'tan çok konuşulacak karar! Artık bu telefonlarda kullanılamayacak

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 02.01.2019 14:37 | Son Güncelleme

WhatsApp, bugün sabah saatlerinde aldığı flaş bir kararla bazı telefon modellerine olan desteğini geri çekti. Peki bugünden itibaren hangi telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

WhatsApp'tan çok konuşulacak karar! Artık bu telefonlarda kullanılamayacak

WhatsApp kullanmakta olan milyonlarca kişiyi oldukça yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Şirket, bugün saat 8 sıralarında aldığı bir kararla birlikte bazı eski model telefonlara olan desteğini geri çekme kararı aldı.

WhatsApp'ın aldığı bu karar doğrultusunda popüler mesajlaşma uygulaması artık bu telefonlarda kurulu olsa bile çalışmayacak, kullanıcılar yeni bir telefon kullanması için yönlendirilecek.

Peki WhatsApp'ın bu kararından hangi telefonlar etkilenecek?

Facebook'ta hesap çalmak mümkün mü? İşte yanıtı...Facebook'ta hesap çalmak mümkün mü? İşte yanıtı...
Eskiyen telefonun içindeki 'şey' kıymete bindi! Sakın atmayın...Eskiyen telefonun içindeki 'şey' kıymete bindi! Sakın atmayın...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp Teknoloji sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

İki kadın yasağı deldi!

İki kadın yasağı deldi!

Vatandaşın aklı: Yok böyle poşet tepkisi!

Vatandaşın aklı: Yok böyle poşet tepkisi!

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

Eskiyen telefonun içindeki 'şey' kıymete bindi! Sakın atmayın...

Eskiyen telefonun içindeki 'şey' kıymete bindi! Sakın atmayın...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Herkes 9 TL ödeyecek' açıklaması ortalığı karıştırdı! Karar...

'Herkes 9 TL ödeyecek' açıklaması ortalığı karıştırdı! Karar...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook şifre kırma

Facebook'ta hesap çalmak mümkün mü? İşte yanıtı...

Eskiyen ve yüzüne bakmadığınız telefonun içine dikkat!

Eskiyen telefonun içindeki 'şey' kıymete bindi! Sakın atmayın...

WhatsApp o telefonun fişini çekiyor

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Dünyanın konuştuğu bilim insanı ortaya çıktı! Gözetim altında tutuluyor

Tüm dünyanın konuştuğu adam ortaya çıktı

Hotspot için ek ücret ödeyecek miyiz? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kararını verdi

'Herkes 9 TL ödeyecek' açıklaması ortalığı karıştırdı! Karar...

Turkcell'den yeni 'hotspot' açıklaması geldi! Geri adım attı...

Açıklama büyük tepki çekmişti! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.