WhatsApp’tan gizlilik sözleşmesi açıklaması: “Sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz.” | Sözleşmeyi onaylamayanlar için kısıtlama var mı?

WhatsApp’ın bu sözleşme polemiğinden sonra şirketten yeni bir açıklama geldi. 15 Mayıs’ta açıklama yapan WhatsApp sözleşmeyi onaylamayanlarla ilgili, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" dedi. Ancak şirket, işletme hesabı kullanmayı tercih eden kişiler ile ilgili ise, “Sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
“HERHANGİ BİR YAPTIRIM YOK”
İngiliz Telegraph, WhatsApp sözcüsünün, "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son tartışmalara bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
Ayrıca sözcünün, “Bunun yerine, kullanıcılara zaman zaman güncellemenin yanı sıra Facebook'tan destek alan bir işletmeyle iletişim kurmak gibi isteğe bağlı özellikleri kullanmayı seçtiklerinde sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" dediği aktarıldı.
WhatsApp’ın aldığı gizlilik sözleşmesi kararının ardından Türkiye, Almanya ve Hindistan'daki gizlilik ve rekabet düzenleyicileri yeni güncellemeyi engellerken, Telegram ve Signal gibi rakip uygulamaların kullanıcılarında ani artışlar görüldü.
WhatsApp’ın bu yeni kararı almasında, kullanıcı sayısındaki azalmanın ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu belirtildi.
İlk olarak Ocak ayında uygulamanın içindeki bir açılır pencere aracılığıyla duyurulan gizlilik politikası, WhatsApp kullanıcıları ile diğer işletmeler arasında gönderilen mesajların Facebook sunucularında saklanmasına ve diğer hizmetlerdeki reklamları bilgilendirmek için kullanılmasına izin vermesini içeriyordu.
Facebook, WhatsApp'ı kullanıcıların ürün satın alabilecekleri veya uygulamadaki müşteri hizmetleri temsilcileriyle sohbet edebilecekleri bir çevrimiçi alışveriş merkezine dönüştürmek için büyük yatırım yaptı.
Sıradan WhatsApp mesajlarından farklı olarak bu konuşmalar, söz konusu şirket tarafından okunup analiz edilebiliyor.
WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi.
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