WhatsApp’tan gizlilik sözleşmesi açıklaması: “Sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz.” | Sözleşmeyi onaylamayanlar için kısıtlama var mı?

WhatsApp’ın bu sözleşme polemiğinden sonra şirketten yeni bir açıklama geldi. 15 Mayıs’ta açıklama yapan WhatsApp sözleşmeyi onaylamayanlarla ilgili, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" dedi. Ancak şirket, işletme hesabı kullanmayı tercih eden kişiler ile ilgili ise, “Sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR YAPTIRIM YOK”

İngiliz Telegraph, WhatsApp sözcüsünün, "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son tartışmalara bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca sözcünün, “Bunun yerine, kullanıcılara zaman zaman güncellemenin yanı sıra Facebook'tan destek alan bir işletmeyle iletişim kurmak gibi isteğe bağlı özellikleri kullanmayı seçtiklerinde sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" dediği aktarıldı.

WhatsApp’ın aldığı gizlilik sözleşmesi kararının ardından Türkiye, Almanya ve Hindistan'daki gizlilik ve rekabet düzenleyicileri yeni güncellemeyi engellerken, Telegram ve Signal gibi rakip uygulamaların kullanıcılarında ani artışlar görüldü.