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WhatsApp Web bağımsız mı olacak?

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TEKNOLOJİ  | 29.07.2019 09:00 | Son Güncelleme

WhatsApp Web üzerinden mesajlaşma özelliğini kullanmak için telefona bağlı kalma şartını kaldıracağı söyleniyor.

WhatsApp Web bağımsız mı olacak?

Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp, bildiğiniz gibi hem telefonlardan hem de internet tarayıcısı üzerinden hizmet veriyor. Ancak WhatsApp’ı Web üzerinden veya Windows/macOS uygulamaları üzerinden kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyor. Eğer telefonunuz internete bağlı değil veya kapalı ise WhatsApp’ı bilgisayardan kullanamıyorsunuz.

WABetaInfo bugün keşfettiği özellik ile telefonun internete bağlı olma zorunluluğunun yakında ortadan kalkabileceğini belirtti. Bu özelliğin şimdilik nasıl çalışacağı ve ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. WhatsApp’ın telefonsuz çalışması için muhtemelen Facebook üyeliği zorunlu hale getirilecek ve kişiler e-posta adresleri ile oturum açıp konuşabilecek.

WhatsApp’ın uzun bir süredir iPad uygulaması üzerinde çalıştığı da söyleniyordu. Ancak bu söylentinin üzerinden tam 2 yıl geçti. 2 yıllık süreçte maalesef ki somut bir şey göremedik. WhatsApp, bu özelliği de test edip rafa kaldırabilir. Bakalım ilerleyen günlerde Facebook’un bünyesindeki mesajlaşma uygulaması karşımıza ne gibi yenilikler ile çıkacak?

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whatsapp web facebook

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