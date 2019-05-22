Mynet Trend

WhatsApp Web kullanma rehberi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 22.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Facebook‘un 2014 yılında 19 milyar dolar ücret ödeyerek satın aldığı WhatsApp, mesajlaşma platformları arasında en çok kullanılan uygulama olma özelliğini hala koruyor.

WhatsApp Web kullanma rehberi

iOS ve Android platformlarında yer alan WhatsApp, eski işletim sistemleri olan BBOS ve Symbian‘dan desteğini çekmişti. Yakın zamanda Windows ve macOS uygulamalarını da yayınlayan WhatsApp, bu sayede tüm popüler platformlarda yer almayı başarmıştı. WhatsApp’ın bir de internet tarayıcıları üzerinden kullanılabilen WhatsApp’ın Web sürümü yer alıyor. Bu haberimizde WhatsApp’ın Web sürümünün nasıl kullanıldığını sizlerle paylaşıyoruz.

WhatsApp’ın Web sürümü Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari, Brave ve Opera tarayıcılarında kullanılabiliyor. WhatsApp’ın Web sürümünü kullanmak için tek bir şart bulunuyor. O da telefonunuzu ile bilgisayarınızın internet ağına ikisinin de bağlı olması. Windows ve macOS uygulamaları da bulunan WhatsApp, bu platformlarda da Web üzerinden çalışıyor.

WhatsApp’ın Web sürümünü kullanmak için; Android’de, Sohbet ekranında > Menü > Web, iPhone’da, Ayarlar > WhatsApp Web ve Windows Phone’da ise Menü > Web‘e gidin. Daha sonra uygulama sizden kamera erişimi isteyecek. Kamera erişimine evet deyin ve bilgisayarınızdan web.whatsapp.com adresini açın. Daha sonra buradaki QR kodu WhatsApp uygulamasına okutun.
Bu işlemleri yaptıktan sonra WhatsApp’ın Web sürümünü internet tarayıcınız üzerinden kullanabilirsiniz. Diğer yöntem ise WhatsApp’ın masaüstü uygulamasını indirmek. WhatsApp‘ın masaüstü uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra yine yukarıda yer alan işlemleri uygulayarak QR kodu okutmanız yeterli olacak.

WhatsApp’ın Web sürümünü kullanabilmek için son gerekli olan şart ise Android ve iOS‘te WhatsApp’ın son sürümüne sahip olmanız. WhatsApp‘ın son sürümünü ise aşağıda yer alan linkten indirebilirsiniz.

WhatsApp’ın Web hamlesinden sonra Android Message, Telegram ve Line’ın da bu tip bir hamle yaptığını belirtelim. Bu platformların Web ve masaüstü uygulamalarının nasıl kullanılacağını ilerleyen günlerde sizlere aktaracağız.

Yeni Xbox E3 etkinliğinde tanıtılabilir!

PARTNERRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiyeRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiye
Bu hafta çıkacak oyunlar açıklandıBu hafta çıkacak oyunlar açıklandı
Android Q, önemli bir açığa sahip gibi görünüyorAndroid Q, önemli bir açığa sahip gibi görünüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
facebook Whatsapp

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarı az önce geldi! Dikkat...

Uyarı az önce geldi! Dikkat...

Koordinatlar belirlendi! Oralara kurulacak

Koordinatlar belirlendi! Oralara kurulacak

Ülkede yer yerinden oynadı! 'Kevazingo' skandalı

Ülkede yer yerinden oynadı! 'Kevazingo' skandalı

O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Q’nun beta sürecine iki modeli daha dahil edildi

Q’nun beta sürecine iki modeli daha dahil edildi

Bu hafta çıkacak oyunlar açıklandı

Bu hafta çıkacak oyunlar açıklandı

Android Q, önemli bir açığa sahip gibi görünüyor

Android Q, önemli bir açığa sahip gibi görünüyor

Teknoloji bağımlılarına devlet desteği

Teknoloji bağımlılarına devlet desteği

iOS 12.4 Beta 2 güncellemesini yayınladı

iOS 12.4 Beta 2 güncellemesini yayınladı

Uygun fiyatlı amiral gemisi : Redmi K20

Uygun fiyatlı amiral gemisi : Redmi K20

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.