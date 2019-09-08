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Wikipedia erişim engeli 11 Eylül’de konuşulacak

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TEKNOLOJİ  | 08.09.2019 08:41 | Son Güncelleme

Özgür Ansiklopedi mottosu ile dünyanın her yerinde hizmet veren Wikipedia, 29 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’de erişim engeli ile karşılaşmıştı. 2 yıldan fazla süredir ülkemizde engelli olan Wikipedia için bugün düğmeye basıldı.

Wikipedia erişim engeli 11 Eylül’de konuşulacak

11 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek olan Anayasa Mahkemesi (AYM) toplantısında bu yasağın konuşulacağı açıklandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Wikipedia’nın engellenmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda; “Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye’nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır.” açıklamasında bulunmuştu.

AYM toplantısından sonra Wikipedia’nın açılma ihtimali çok yüksek görünüyor. Çünkü Wikipedia’dan gelen açıklamalara göre gerekli düzeltmeler aylar öncesinden yapılmıştı. Wikipedia muhtemelen tekrardan incelenecek ve 2019 yılı bitmeden yeniden Türkiye’de VPN’siz kullanılabilir olacak.

Bakalım AYM, Wikipedia’ya uygulanan engelin ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediği konusunda nasıl bir karar verecek?

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wikipedia Türkiye

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