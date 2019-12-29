Wikipedia'nın kurucu ortağından 'Facebook'a rakip' platform: WT:Social

Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales, üyelerin bağışlarıyla ayakta duracak yeni bir sosyal medya platformu kurdu: WT:Social.

Wales, platformun şimdiden 160 binden fazla kullanıcısı olduğunu söyledi.

Facebook'a rakip görülen yeni platform 'kullanıcı verilerini satmayacağını ve reklamlar yerine kullanıcıların bağışlarıyla ayakta kalmaya çalışacağını' söyledi.

Platforma üye olmak isteyenler önce bekleme listesine alınacak ve kendilerinden başka kullanıcıları davet etmeleri istenecek. Veyahut, kullanıcı olmak isteyenler ücretli üyelik seçeneğini tercih edebilecek.

WT:Social, 'haber odaklı' bir platform olduğunu ve üyelerin 'yanıltıcı' başlıkları değiştirebileceklerini ifade etti.

Kullanıcılar kendi ağlarındaki üyelerin paylaştığı makaleleri görebilecek. Önce en üstte en yeni makale, daha sonra ilgi alanlarına göre ayarlanan algoritma ile altlara doğru diğer makaleler görülecek.

Üyelik İngiltere'de aylık 10 sterlin, yıllık 80 sterlin. Avrupa'da aylık 12 euro, yıllık 90 euro, ABD'de ise aylık 13 dolar, yıllık 100 dolar.