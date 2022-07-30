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Will Smith'ten özür ve pişmanlık videosu: Vicdan azabı çekiyorum

30.07.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar Ödül Töreni’nde Chris Rock’a tokat atan Will Smith uzun süren sessizliğini bozdu. Paylaştığı videoda Chris Rock'a özür dileyen Will Smith, vicdan azabı çektiğini belirtti.

Will Smith'ten özür ve pişmanlık videosu: Vicdan azabı çekiyorum

"King Richard" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldığı 94. Oscar Ödül Töreni'nde sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith, olaydan duyduğu pişmanlığı ifade eden bir video paylaştı.

Smith, olaydan sonra yaptığı bir paylaşımla özür dilemiş, sonra da sessizliğe bürünmüştü.

Instagram ve YouTube hesaplarında paylaştığı 6 dakikalık videoda Will Smith bazı soruları cevaplandırdı.

'KENDİSİNE VE AİLESİNE ÖZÜR DİLİYORUM'

Oscar’daki ödül konuşması sırasında neden Chris Rock’a özür dilemediğiyle ilgili bir soruya Will Smith, “o an benim için her şey bulanıktı” cevabını verdi.

Will Smith şöyle devam etti:

“Chris'e ulaştım ve bana gelen mesaj, henüz konuşmaya hazır olmadığı, hazır olduğunda bana ulaşacağıydı. Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi ve ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım.

Chris’in annesine ve ailesine de özür dilemek istiyorum. O an fark etmediğin şeylerden biri de bu hareketin ne kadar insanı kırabileceğiydi."

'DİĞER ADAYLARIN ANINI ÇALDIM'

Will Smith son üç ayını “o anda yaşananları tekrar tekrar düşünerek ve anlayarak” geçirdiğini belirterek, yaptığı davranışın doğru olduğunu hiçbir şekilde düşünmediğini söyledi.

Will Smith ayrıca o gece orada bulunan diğer adaylara ve kazananlara yönelik “Anınızı çalmış olmak gerçekten kalbimi kırıyor. Üzgünüm demek yeterli değil,” dedi.

"HATA YAPTIM VE KENDİMİ ADİ BİRİ OLARAK GÖRMEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Daha önce kendisine hayranlığı olan ancak davranışından dolayı hayal kırıklığına uğrayanlara ne söyleyeceği sorulduğundaysa Will Smith, bunun en büyük travması olduğunu söyledi. Smith şu ifadeleri kullandı:

"İnsanları hayal kırıklığına uğrattığımda nefret ediyorum. İnsanların benim hakkımdaki izlenimlerini gerçekleştiremediğimi bilmek beni psikolojik ve duygusal olarak üzüyor. Yapmaya çalıştığım şey, kendimden utanmadan vicdan azabı duymaya çalışmak. Ben bir insanım. Hata yaptım ve kendimi adi biri olarak görmemeye çalışıyorum.”

NE OLMUŞTU?

Will Smith, "King Richard" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmadan önce, sunuculuk yapan ve Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in görünüşü ile ilgili 1997 yılında Demi Moore’un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak "Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II’nin gelmesini dört gözle bekliyorum" diyen Chris Rock’a tokat attı.

Kameralar önünde olayın başta bir senaryo olduğu tahmin edilirken daha sonra yerine oturan Smith, “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırdı. Rock da, “Tabii ki de almayacağım. Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” dedi.

Olayın ardından Akademi'den yapılan açıklamada 94. Oscar Ödül Töreni'nin, "Smith'in sahnede gerçekleştirdiği kabul edilemez ve zararlı davranışı yüzünden gölgede kaldığını" belirtildi. Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscarlara ve Akademi'nin düzenlediği diğer etkinliklere katılması yasaklandı.

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